Enikos Newsroom

διεθνή

Νότια Αφρική: Δολοφονήθηκε μάρτυρας σε πολύκροτη έρευνα για εγκλήματα και φαινόμενα διαφθοράς στο σύστημα δικαιοσύνης

Μάρτυρας σε πολύκροτη και ιδιαίτερα προβεβλημένη από τα μέσα ενημέρωσης έρευνα για εγκλήματα και φαινόμενα διαφθοράς στο νοτιοαφρικανικό σύστημα δικαιοσύνης δολοφονήθηκε χθες Παρασκευή το βράδυ, μερικές εβδομάδες αφού έφερε στο φως στοιχεία που εξέθεταν τον αρχηγό της αστυνομίας στον μητροπολιτικό δήμο Εκουρχουλένι, στο Γιοχάνεσμπουργκ, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Δικαστική επιτροπή έρευνας, υπό το πρώην μέλος του συνταγματικού δικαστηρίου Μπουισέλι Μαντλάγκα, σχηματίστηκε από τον πρόεδρο Σίριλ Ραμαφόσα για να διενεργήσει έρευνα για τις εκρηκτικές αποκαλύψεις ανώτερου αξιωματικού της αστυνομίας, που συνέδεσε πολιτικούς με εγκληματικές οργανώσεις.

Η επιτροπή άρχισε τις δημόσιες ακροάσεις της στα μέσα Σεπτεμβρίου κι ο μάρτυρας ο οποίος δολοφονήθηκε έκανε την κατάθεσή του, κεκλεισμένων των θυρών, τον περασμένο μήνα. Ο «μάρτυρας Δ» έφθανε στο σπίτι του περί τις 20:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) όταν δολοφονήθηκε, είπε σε δημοσιογράφους ο υπηρεσιακός αρχηγός της αστυνομίας στην επαρχία Χαουτένγκ, ο Φρεντ Κεκάνα.

«Φαίνεται πως άνοιγε την πύλη όταν χτυπήθηκε. Η σύζυγός του είναι σώα», διευκρίνισε ο κ. Κεκάνα, διευκρινίζοντας πως οι δράστες της δολοφονίας τράπηκαν σε φυγή αφού πυροβόλησαν το θέμα δυο φορές.

Δεν έχει γίνει ακόμη καμιά σύλληψη, ωστόσο κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης κατέγραψαν το όχημα που υπάρχουν υποψίες πως χρησιμοποίησαν για να φύγουν από τον τόπο του εγκλήματος, διευκρίνισε ο αξιωματικός.

Ο μάρτυρας Δ κατέθεσε τον Νοέμβριο ότι ο Τζούλιους Μουκουανάζι, ο υπαρχηγός της μητροπολιτικής αστυνομίας στον δήμο Εκουρχουλένι, που πλέον έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, τον διέταξε να ξεφορτωθεί το πτώμα υπόπτου ο οποίος είχε πεθάνει υπό κράτηση το 2022.

Φοβούμενος για τη ζωή του, ο πρώην αστυνομικός αυτός, που έγινε κατόπιν ιδιοκτήτης ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας, είπε πως υπάκουσε τη διαταγή και πέταξε το πτώμα σε φράγμα.

Η επιτροπή Μαντλάγκα σχηματίστηκε τον Ιούλιο, έπειτα από κατηγορίες του αρχηγού της αστυνομίας σε επαρχία σε βάρος του υπουργού Αστυνομίας, του Σένζο Μτσούνου, και άλλων ανώτερων αξιωματούχων, κατά τις οποίες παρακώλυσαν έρευνες για δολοφονίες με πολιτικά κίνητρα.

Οι κατηγορίες αυτές ώθησαν τον πρόεδρο Ραμαφόσα να απαλλάξει από τα καθήκοντά του τον κ. Μτσούνου, που κατηγορείται ότι συνέλαβε στη διάλυση ομάδας στην οποία είχε ανατεθεί η έρευνα για τις δολοφονίες ώστε να προστατευτούν πολιτικά πρόσωπα.

Τόσο ο κ. Μτσούνου όσο και ο κ. Μουκουανάζι κατέθεσαν ενώπιον της επιτροπής και διέψευσαν ότι έκαναν οτιδήποτε αξιόποινο.

Η Νότια Αφρική—η πιο βιομηχανοποιημένη χώρα της ηπείρου—είναι αντιμέτωπη με ενδημική εγκληματικότητα και διαφθορά, που τροφοδοτείται από οργανωμένα δίκτυα. Μεταξύ του Απριλίου και του Σεπτεμβρίου δολοφονούνταν καθημερινά κάπου εξήντα άνθρωποι, σύμφωνα με δεδομένα της αστυνομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

