Χαϊδάρι: Κλειστό τμήμα της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ψυχιατρικού νοσοκομείο, Δαφνί, λόγω πτώσης βράχων
Κλειστές παραμένουν η μεσαία και η δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής στο Δαφνί, μετά από πτώση βράχων στο οδόστρωμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή του Χαϊδαρίου, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί που ρυθμίζουν την κυκλοφορία, ενώ συνεργεία εργάζονται για την απομάκρυνση των βράχων και τον καθαρισμό του δρόμου.

Οι οδηγοί που κινούνται στο συγκεκριμένο τμήμα καλούνται να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα.

