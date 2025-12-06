Βενεζουέλα: Νέα άφιξη αεροσκάφους με απελαθέντες μετανάστες από τις ΗΠΑ

Νέα πτήση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που μετέφερε 172 παράτυπους μετανάστες από τη Βενεζουέλα, έφτασε χθες Παρασκευή στο Καράκας. Οι αμερικανικές αρχές είχαν διατάξει την απέλασή τους, στο πλαίσιο της επανέναρξης των πτήσεων επαναπατρισμού, παρά την έντονη κρίση στις σχέσεις Ουάσιγκτον – Καράκας και παρά την πρόσφατη ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πως ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας είναι «κλειστός».

Η συγκεκριμένη πτήση ήταν η δεύτερη της εβδομάδας, μετά από εκείνη της Τετάρτης, και πραγματοποιήθηκε την ώρα που οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται σε νέα ένταση. Η Ουάσιγκτον έχει αυξήσει σημαντικά την πίεση προς την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο, στο πλαίσιο εκστρατείας που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, στοχεύει στην αντιμετώπιση των καρτέλ ναρκωτικών. Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Καραϊβική έχει ενισχυθεί, με την ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων, ανάμεσά τους και του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Μαδούρο υποστηρίζει ότι αυτή η στρατιωτική κινητοποίηση δεν έχει καμία σχέση με τα ναρκωτικά, αλλά στοχεύει στην αλλαγή καθεστώτος και στον έλεγχο των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας του.

Η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) είχε προειδοποιήσει στα τέλη Νοεμβρίου τους πιλότους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις πτήσεις προς και από τη Βενεζουέλα. Η σχετική ειδοποίηση (NOTAM) οδήγησε πολλές διεθνείς αεροπορικές εταιρείες να αναστείλουν τα δρομολόγιά τους.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναγάγει τη μετανάστευση σε βασικό άξονα της πολιτικής του, δήλωσε στις 29 Νοεμβρίου μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας πρέπει να θεωρείται «εντελώς κλειστός».

Οι αρχές της Βενεζουέλας, που προβάλουν τις πτήσεις επαναπατρισμού στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ανέφεραν ότι η χθεσινή πτήση έφτασε από το Φοίνιξ της Αριζόνα, μεταφέροντας πέντε παιδιά, 26 γυναίκες και 141 άνδρες. Με αυτή την άφιξη, ο συνολικός αριθμός των πολιτών που έχουν επιστρέψει στη χώρα τους μέσω του προγράμματος «Επιστροφή στην Πατρίδα» φτάνει τους 18.260, εκ των οποίων πάνω από 14.000 έχουν επαναπατριστεί από τις ΗΠΑ. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι πτήσεις από άλλες χώρες.

Ο Τραμπ εμφανίζεται αμφίθυμος σχετικά με το ενδεχόμενο στρατιωτικών ενεργειών στο έδαφος της Βενεζουέλας. Επιβεβαίωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νικολάς Μαδούρο την περασμένη εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το περιεχόμενο της συνομιλίας.

Την ίδια ώρα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έχουν πλήξει περισσότερα από 20 ταχύπλοα στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Ο τελευταίος βομβαρδισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 87 ανθρώπους. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις ότι οι επιθέσεις αυτές συνδέονται με το εμπόριο ναρκωτικών, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αμφισβητήσεις από ειδικούς και τον ΟΗΕ.

Η κυβέρνηση Τραμπ, και ειδικότερα ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, δέχονται έντονη κριτική για τις πρώτες επιχειρήσεις της εκστρατείας. Σε μία από αυτές, οι δυνάμεις των ΗΠΑ φέρονται να εξαπέλυσαν δεύτερο πλήγμα σε ταχύπλοο στην Καραϊβική, για να σκοτώσουν δύο επιζήσαντες του πρώτου βομβαρδισμού. Συνολικά, εκείνη η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ανθρώπων, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP