Ρώσος διπλωμάτης στη Γερμανία: Θα είχε «πολύ σοβαρές συνέπειες» για την ΕΕ η χρήση πόρων της Ρωσίας για να χρηματοδοτηθεί η Ουκρανία

Η Μόσχα στέλνει αυστηρό μήνυμα στις Βρυξέλλες και το Βερολίνο, προειδοποιώντας πως η χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη για τη χρηματοδότηση του Κιέβου θα έχει «πολύ σοβαρές συνέπειες» για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Ρώσος πρεσβευτής στη Γερμανία, Σεργκέι Νετσάγεφ, χαρακτήρισε «κλοπή» κάθε ενέργεια που θα αφορά ρωσικά κρατικά κεφάλαια χωρίς τη συγκατάθεση της χώρας του. «Οποιαδήποτε ενέργεια με τη χρήση κρατικών πόρων της Ρωσίας χωρίς τη συμφωνία της Ρωσίας θα ήταν κλοπή. Και είναι σαφές ότι η κλοπή κεφαλαίων του ρωσικού κράτους θα έχει πολύ σοβαρές συνέπειες», ανέφερε σε σχόλιό του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Νετσάγεφ προειδοποίησε ότι η φήμη της ΕΕ στον επιχειρηματικό κόσμο κινδυνεύει «να καταστραφεί», ενώ οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωπες «με ατελείωτες μηνύσεις». Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να οδηγήσει σε «νομική αναρχία και καταστροφή του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος», με πρώτο θύμα την Ευρώπη. «Είμαστε σίγουροι ότι οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο το κατανοούν αυτό», συμπλήρωσε.

Την ώρα που η Μόσχα προειδοποιεί, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ταξίδεψε στο Βέλγιο για να πείσει τον πρωθυπουργό Μπαρτ Ντε Βεβέρ να στηρίξει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη χρήση των παγωμένων ρωσικών πόρων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Στη συνάντηση συμμετείχε και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Μετά τη συνάντηση, ο Μερτς έγραψε στο Χ πως η συζήτηση ήταν «πολύ εποικοδομητική». Παράλληλα, επισήμανε ότι «η ιδιαίτερη τρωτότητα του Βελγίου όσον αφορά τη χρήση των παγωμένων ρωσικών πόρων είναι αδιαμφισβήτητη και πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά τρόπο ώστε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να αναλάβουν εξίσου το ρίσκο». Ο εκπρόσωπός του, Στέφαν Κορνέλιους, ανέφερε πως οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να «συνεχίσουν τις συνομιλίες τους με σκοπό να εξευρεθεί κοινή λύση» έως τη σύνοδο κορυφής της 18ης και 19ης Δεκεμβρίου.

Η Ουκρανία συνεχίζει να δοκιμάζεται, τόσο στα πεδία των μαχών όσο και στο διπλωματικό επίπεδο, καθώς ο Τραμπ ασκεί πίεση για τον τερματισμό του πολέμου, με φωνές στο Κίεβο και στις Βρυξέλλες να υποστηρίζουν ότι η στάση του ευνοεί τη Ρωσία. Ο ρωσικός στρατός είχε εισβάλει στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022, προκαλώντας μια μακρόχρονη σύγκρουση που συνεχίζεται έως σήμερα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει σχέδιο για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων που βρίσκονται υπό ευρωπαϊκή δικαιοδοσία, ωστόσο το Βέλγιο αντιδρά. Η χώρα φιλοξενεί την εταιρεία Euroclear, το αποθετήριο αξιών όπου βρίσκονται περίπου 210 δισ. ευρώ από τα συνολικά 235 δισ. που έχουν παγώσει εντός της ΕΕ.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, οι Βρυξέλλες προσπαθούν να βρουν έναν μηχανισμό που δεν θα θέσει σε κίνδυνο το ευρώ ούτε θα εκθέσει τους ευρωπαϊκούς πόρους στο εξωτερικό.

Κατά τον Ρώσο πρεσβευτή στο Βερολίνο, η πρόθεση της ΕΕ να χρησιμοποιήσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αποδεικνύει ότι οι Ευρωπαίοι δεν διαθέτουν τους «μεγάλους πόρους» που απαιτούνται ώστε η Ουκρανία να συνεχίσει τον πόλεμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP