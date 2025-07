Αυστραλία: Έχασε το χέρι της η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από λιοντάρι σε ζωολογικό κήπο – Είναι αδελφή της ιδιοκτήτριας

Μια γυναίκα, η οποία έχασε το χέρι της έπειτα από επίθεση λιονταριού στον ζωολογικό κήπο Darling Downs στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, ταυτοποιήθηκε ως αδελφή της ιδιοκτήτριας του πάρκου, Στέφανι Ρόμπινσον, αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, όταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν γύρω στις 8:30 π.μ. στο δημοφιλές πάρκο άγριας ζωής κοντά στο Τουούμπα, έπειτα από αναφορές ότι μια γυναίκα δέχτηκε επίθεση από ένα μεγάλο αιλουροειδές.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο του Μπρίσμπεϊν σε σταθερή κατάσταση.

A woman in her 50s has lost her arm after being mauled by a lion at the Darling Downs Zoo in Queensland. #lion #lionattack #zoo #zookeeper #wildanimal #darlingdowns #darlingdownszoo #7NEWS pic.twitter.com/7INGmjAdKX

— 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) July 6, 2025