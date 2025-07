Αυστραλία: Απόπειρα εμπρησμού σε συναγωγή της Μελβούρνης – Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί – ΦΩΤΟ

Η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε την Παρασκευή (4/7) πως αναζητεί έναν ύποπτο για απόπειρα εμπρησμού σε συναγωγή της Μελβούρνης, την ώρα που περίπου 20 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο.

It happened yesterday evening. on a quiet Melbourne street, just as families gathered for Shabbat dinner.

A sacred ritual. Twenty Jews around a table, sharing wine, bread, and stories.

Children laughing. Candles flickering.

And then, outside, a man with a can of fuel and a… pic.twitter.com/Uzn1kovYAD

