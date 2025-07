ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε το δημοσιονομικό νομοσχέδιο σε εκδήλωση για τον εορτασμό της εθνικής επετείου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή (4/7) το σαρωτικό νομοσχέδιο περί φοροαπαλλαγών και περικοπής δαπανών, σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για τον εορτασμό της «Ημέρας Ανεξαρτησίας». Στη διάρκεια της τελετής, πέταξαν πάνω από τον Λευκό Οίκο αεροσκάφη της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας – συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών βομβαρδιστικών B-2 που συμμετείχαν στις επιδρομές εναντίον του Ιράν.

Υποστηρίζοντας ότι αρχίζει «ο χρυσός αιώνας της Αμερικής», ο πρόεδρος Τραμπ έκανε λόγο για το σπουδαιότερο επίτευγμά του από την αρχή της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο. «Δεν έχω ξαναδεί ανθρώπους τόσο χαρούμενους στη χώρα μας εξαιτίας αυτού (του νομοχεδίου), επειδή μεριμνά για τόσες πολλές διαφορετικές κοινωνικές ομάδες: στρατιωτικούς, πολίτες όλων των τάξεων, θέσεις εργασίας κάθε είδους», είπε ο Τραμπ στην εκδήλωση, ευχαριστώντας τους ηγέτες των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο – τον Μάικ Τζόνσον, πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και τον Τζον Θουν, ηγέτη της πλειοψηφίας στη Γερουσία – για την έγκριση του νομοσχεδίου στα δύο νομοθετικά σώματα.

«Ορίστε λοιπόν η μεγαλύτερη μείωση φόρων, η μεγαλύτερη περικοπή δαπανών, η μεγαλύτερη επένδυση στην ασφάλεια των συνόρων στην αμερικανική ιστορία», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Το σαρωτικό νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό εκπληρώνει πολλές από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του Τραμπ: αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, χρηματοδότηση της εκστρατείας μαζικών απελάσεων παράτυπων μεταναστών και παράταση των φοροαπαλλαγών που είχαν υιοθετηθεί κατά την προηγούμενη θητεία του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα στον Λευκό Οίκο.

