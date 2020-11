Όταν ο Russell Donnelly έχασε την αίσθηση της γεύσης και της μυρωδιάς, κατάλαβε ότι ήταν ο κορονοϊός. Ένα θετικό rapid τεστ επιβεβαίωσε τη θεωρία του, αλλά οι φίλοι του δεν πίστευαν ότι ο 30χρονος από το Τζέρσεϊ Σίτι, δεν μπορούσε να γευτεί τίποτα, δήλωσε ο ίδιος στο NJ.com. Για να το αποδείξει, αποφάσισε να συμμετάσχει στο trend «COVID Taste Test» στο TikTok και έφτιαξε ένα βίντεο, στο οποίο τρώει ένα ωμό κρεμμύδι και πάστα σκόρδου, ενώ τέλος πίνει ένα σφηνάκι με χυμό λεμονιού χωρίς να έχει την παραμικρή αντίδραση.

Ο Donnelly δημοσίευσε το βίντεο στο TikTok την περασμένη εβδομάδα και σύντομα έγινε viral - συγκεντρώνοντας περισσότερες από 15,4 εκατομμύρια προβολές. Αν και το βίντεο του Donnelly κυκλοφόρησε πρόσφατα, η τάση "COVID Taste Test" υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό.

«Όλοι συνεχίζουν να μου λένε να δοκιμάζω και να τρώω κάτι άσχημο, αλλά δεν έχω τέροια πράγματα στο σπίτι μου, οπότε σκέφτηκα ότι θα ήθελα να φάω κάποια πράγματα που θα ήταν δυνατά ή έντονα… απλά για να δω πώς είναι", λέει στο βίντεο. Καθαρίζει το κρεμμύδι τρώει μια μεγάλη δαγκωνιά... καμία αντίδραση. Το ίδιο γίνεται με το λεμόνι και με την πάστα σκόρδου.

Covid taste testing. This is the craziest sensation. #covid19 #fyp #MyHobby #fineart