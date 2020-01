Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης οι κάτοικοι δίνουν ραντεβού μόλις νυχτώσει βγαίνουν στα μπαλκόνια ή στα παράθυρα των σπιτιών του τραγουδούν και ανταλλάσσουν μηνύματα συμπαράστασης. “Μείνε δυνατή Γουχάν, θα τα καταφέρουμε”, ακούγονται να λένε.

In Wuhan residents are shouting “武汉加油/Wuhan Jiayou” from their apartments. It translates as “Wuhan Be strong/You can do this”; this kind of solidarity is very heartwarming. pic.twitter.com/xfQKyflCPy

Wow. People in Wuhan are self-quarantined because of the #coronavirus outbreak.

But, despite the adversity, the people have found a way to support one another & show solidarity.

Here is video of residents chanting "Wuhan add oil" ("Whuhan, jiayou" 加油) out their windows. 🙏🏽 pic.twitter.com/ejX80WgAkl