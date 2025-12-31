Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα καταστήματα – Τι ισχύει για τα Super Market

Με εορταστικό ωράριο λειτουργούν σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, τα καταστήματα σε όλη τη χώρα, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να κάνουν τα τελευταία ψώνια της χρονιάς, είτε για δώρα είτε για τα απαραίτητα του εορταστικού τραπεζιού. Τα εμπορικά θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00, με αρκετούς πολίτες να σπεύδουν για αγορές της τελευταίας στιγμής, ενώ την ίδια ώρα τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν μέχρι τις 20:00, δηλαδή μια ώρα νωρίτερα από το συνηθισμένο τους ωράριο.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, το σημερινό ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε καταστηματάρχης μπορεί να το προσαρμόσει ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής του. Η ελαστικότητα αυτή δίνει τη δυνατότητα σε πολλά μαγαζιά να επιλέξουν διαφορετικές ώρες λειτουργίας, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, την Πρωτοχρονιά αλλά και την Τρίτη 2 Ιανουαρίου, τα καταστήματα θα είναι κλειστά. Η δεύτερη ημέρα του χρόνου έχει καθιερωθεί για την ετήσια απογραφή των επιχειρήσεων, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει λειτουργία της αγοράς.

Για σήμερα, τα ωράρια λειτουργίας των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ έχουν ως εξής:

Σκλαβενίτης: 08:00 – 20:00

08:00 – 20:00 ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 20:00

08:00 – 20:00 My Market: 08:00 – 20:00

08:00 – 20:00 Γαλαξίας: 08:00 – 20:00

08:00 – 20:00 LIDL: 07:45 – 20:00

07:45 – 20:00 Μασούτης: 08:00 – 20:00

08:00 – 20:00 Κρητικός: 08:00 – 20:00

Όσον αφορά τις επόμενες ημέρες: