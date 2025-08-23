Τέλος χρόνου για τις εκπτώσεις: Πόσο μειώθηκαν οι πωλήσεις των εμπορικών καταστημάτων – Ποιοι μπαίνουν στο «στόχαστρο» των ελεγκτών

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να πέσει η αυλαία της φετινής θερινής εκπτωτικής περιόδου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις εκπροσώπων του εμπορικού κόσμου οι πωλήσεις των εμπορικών καταστημάτων κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων καταγράφονται μειωμένες που σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας φτάνουν ακόμη και το 20%.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλη Κορκίδη, σύμφωνα με τον οποίο «Η επιδείνωση του φετινού τζίρου εκτιμάται σε πρώτη εκτίμηση των τοπικών εμπορικών συλλόγων χαμηλότερα έως και 20%, ενώ οι προσδοκίες της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, καταγράφουν τη χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων εννέα μηνών».

Επίσης, σύμφωνα με τον Β. Κορκίδη οι εκπτώσεις βαίνουν τυπικά προς το τέλος τους και τα ταμεία των εμπόρων δείχνουν να είναι φτωχότερα φέτος από το ίδιο χρονικό διάστημα πέρυσι. Η εικόνα των θερινών εκπτώσεων είναι αρνητική, και δεν μπορεί να αναστραφεί με σχεδόν μία εβδομάδα να υπολείπεται μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Οι φετινές εκπτώσεις, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ ανέδειξαν το έλλειμμα στο διαθέσιμο εισόδημα, τη μειωμένη αγοραστική δύναμη, τις λιγότερες αυθόρμητες αγορές και τη πτώση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης, που άλλωστε υπολείπεται κατά -19% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επίσης φέτος παρατηρήθηκε εντονότερα η μετατόπιση και ανακατανομή της τρίμηνης θερινής κατανάλωσης των περίπου 7 δισ. ευρώ από το εμπόριο στις υπηρεσίες σε ποσοστό ανάλογο με τη μείωση που κατέγραψε η λιανική στην ένδυση-υπόδηση, τα είδη σπιτιού, τις ηλεκτρικές συσκευές, τα έπιπλα, και άλλα διαρκή αγαθά. Οι Έλληνες καταναλωτές επέλεξαν φέτος στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, αντί για καταναλωτικά προϊόντα, να «αγοράσουν διακοπές».

Προηγήθηκαν οι λογαριασμοί, τα μπάνια και ακολούθησαν οι αγορές. Στον ιδιωτικό τομέα το επίδομα αδείας ύψους 1,6 δις ευρώ στη πλειονότητα του πήγε σε εισιτήρια και διαμονή σε τουριστικούς προορισμούς.

Έλεγχοι για πλασματικές εκπτώσεις

Την ίδια στιγμή με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι για να διαπιστωθεί εάν έχουν υπάρξει πλασματικές εκπτώσεις. Δηλαδή εάν κάποιοι έμποροι αύξησαν τις τιμές των προϊόντων τους πριν από τις εκπτώσεις και τις επανάφεραν κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων. Οι ελεγκτές με τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη «σαρώνουν» τις τιμές σε χιλιάδες προϊόντα και σε καθημερινή βάση και εστιάζουν σε εκείνα όπου υπάρχουν ισχυρές υποψίες ότι πιθανόν να υπάρχουν παραβάσεις πλασματικών εκπτώσεων.