Σούπερ – μάρκετ: Επιστροφή στην ακρίβεια μετά το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών – Αυξήθηκαν οι τιμές μέσα σε δύο μήνες

Enikos Newsroom

οικονομία

σούπερ μάρκετ

Το τέλος των διακοπών και η επιστροφή στην καθημερινότητα, κάνουν τους πολίτες να αναστενάζουν βλέποντας τις αυξήσεις στα ράφια του σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, καταναλωτές που επισκέφθηκαν το σούπερ μάρκετ, παρατήρησαν αυξήσεις σε πολλά προϊόντα που είχαν ψωνίσει τον Ιούνιο, πριν αναχωρήσουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Όπως αναφέρει η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, η μέση αύξηση των τιμών στο σύνολο των προϊόντων μέσα σε διάστημα 2 μόλις μηνών, από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο δηλαδή, φτάνει, και σε ορισμένες περιπτώσεις, ξεπερνά το 8%.

Πού σημειώνονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις εμφανίζονται στα προϊόντα περιποίησης και τα απορρυπαντικά, με το ποσοστό να φτάνει το 10%.

Κατά 6,5% έχει αυξηθεί και το ελαιόλαδο στα ράφια του σούπερ μάρκετ, ενώ αυξήσεις της τάξης του 5% σημειώνονται σε γαλακτοκομικά και σχολικά είδη, όπου αυτή την περίοδο είναι και σε υψηλή ζήτηση λόγω έναρξης των σχολικής χρονιάς.

Ωστόσο, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, που επικαλείται στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό αύξησης στις τιμές των προϊόντων από τον Ιούλιο μέχρι τον Αύγουστο δεν ξεπερνά το 0,7%.

Πέρα από τα έξοδα διατροφής, οι πολίτες έχουν να αντιμετωπίσουν και τα πάγια έξοδα του μήνα, τα οποία έχουν εκτοξεύσει τον οικονομικό προϋπολογισμό των νοικοκυριών.

