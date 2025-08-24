Πρώτη κατοικία: Με ποιον τρόπο θα απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες από τον φόρο μεταβίβασης

Με σύμμαχο την τεχνολογία οι ιδιοκτήτες θα λαμβάνουν την χορήγηση της απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης, κληρονομιάς ή γονικής παροχής για την πρώτη κατοικία.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δρομολογούν την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή προς το τέλος του χρόνου.

Ουσιαστικά, στόχος είναι να γίνει πιο αυτοματοποιημένη και πιο απλουστευμένη η διαδικασία συλλογής των απαιτούμενων εγγράφων για τη χορήγηση απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτου. Το σύνολο των δικαιολογητικών θα αναζητείται από τους συμβολαιογράφους αυτομάτως από τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων του Δημοσίου ηλεκτρονικά χωρίς με αυτόν τον τρόπο να ταλαιπωρούνται οι φορολογούμενοι. Στόχος είναι οι μεταβιβάσεις ακινήτων να γίνονται πολύ πιο γρήγορα.

Παράλληλα σχεδιάζεται ο περιορισμός μιας σειράς από δικαιολογητικά καθώς προβλέπεται να διατηρηθούν τα απολύτως απαραίτητα που θα διασφαλίζουν ότι την απαλλαγή θα τη λαμβάνουν αυτοί που πραγματικά σήμερα τη δικαιούνται.

Μείωση κόστους

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης μειώνει το κόστος για την αγορά πρώτης κατοικίας. Μόνο το 2024 από το μέτρο ωφελήθηκαν 32.000 φορολογούμενοι.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς οι φορολογούμενοι πρέπει να προσκομίσουν για να λάβουν απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης, κληρονομιάς ή γονικής παροχής για την πρώτη κατοικία μια σειρά δικαιολογητικών με κυριότερα τα συμβόλαια και τίτλοι ιδιοκτησίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, βεβαίωση μη οφειλής φόρου κληρονομιάς ή γονικής παροχής όπου απαιτείται, τοπογραφικό διάγραμμα και δήλωση μηχανικού περί νομιμότητας του ακινήτου, βεβαίωση κατοικίας, αντίγραφα των δηλώσεων φόρου εισοδήματος των τελευταίων πέντε ετών, του εντύπου Ε9 και του ΕΝΦΙΑ, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής στο παρελθόν και δεν κατέχουν άλλο ακίνητο κατά πλήρη κυριότητα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Για να λάβουν απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά πρώτης κατοικίας, πρέπει οι φορολογούμενοι να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: