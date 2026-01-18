Eurogroup: H ατζέντα της πρώτης συνεδρίασης υπό την προεδρία Πιερρακάκη

Σύνοψη από το

  • Το Eurogroup συνεδριάζει για πρώτη φορά υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη, μια ιστορική στιγμή καθώς ένας Έλληνας υπουργός Οικονομικών αναλαμβάνει τη θέση.
  • Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης είναι η εκλογή του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με έξι υποψηφιότητες από διαφορετικές χώρες και απαιτούμενο ποσοστό 65% για την εκλογή.
  • Στην ατζέντα περιλαμβάνονται οι διαδικασίες πλήρους υιοθέτησης του ευρώ στη Βουλγαρία και η πορεία της οικονομίας της Ευρωζώνης, με την Ελλάδα να μην βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω των ικανοποιητικών δημοσιονομικών επιδόσεων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

Πιερρακάκης
Φωτογραφία: Intime

Το καμπανάκι στο Eurogroup θα χτυπήσει την Δευτέρα (19/1) για πρώτη φορά με πρόεδρο του οργάνου τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, καθώς για πρώτη φορά Έλληνας υπουργός Οικονομικών αναλαμβάνει τη θέση του προέδρου του οργάνου, ενώ παράλληλα για πρώτη φορά θα υπάρχει διπλή εκπροσώπηση της Ελλάδας, με τον υφυπουργό Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά, να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης είναι η εκλογή του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όπως επισημαίνεται, το Eurogroup θα εισηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ποιος θα είναι ο εκλεκτός, με έξι υποψηφιότητες από έξι διαφορετικές χώρες και απαιτούμενο ποσοστό συγκέντρωσης ψήφων 65% για την εκλογή.

Από εκεί και πέρα, στην ατζέντα βρίσκονται οι διαδικασίες πλήρους υιοθέτησης του ευρώ στη Βουλγαρία μετά την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου, καθώς και σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στη γειτονική χώρα. Επιπλέον, θα συζητηθεί η πορεία της οικονομίας της Ευρωζώνης και των χωρών-μελών της, με την Ελλάδα να μην βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς οι δημοσιονομικές επιδόσεις της για το 2025 και το 2026 κρίνονται εξαιρετικά ικανοποιητικές.

Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο για άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία. Παράλληλα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στα λοιπά θέματα θεωρείται πολύ πιθανό να συζητηθούν οι εξελίξεις λόγω των εμπορικών σχέσεων με τη Γροιλανδία και η επιβολή δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο άνδρες με το μικρότερο και το μεγαλύτερο πέος στον κόσμο μιλούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν: «Είναι κατάρα»

Μπορεί το botox να επηρεάσει την εγκεφαλική λειτουργία; – Τι αποκαλύπτουν μελέτες

ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση και πόση – Η διαδικασία μέσω myAADE

Καιρός: Τοπικές βροχές, χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη την χώρα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:50 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Παπασταύρου: Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ώστε να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη

Τρία μεγάλα project διασυνδεσιμότητας, τα οποία είναι σε στρατηγική τροχιά διμερούς υλοποίησης...
08:56 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Στεγαστικό: Οι 29 παρεμβάσεις συνολικού ύψους 2,6 δισ. ευρώ

Ένα πρόγραμμα 29 παρεμβάσεων για το στεγαστικό ζήτημα, ολοκληρώνει εφέτος η κυβέρνηση, με συνο...
08:23 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

ΕKT: Γιατί επιμένει ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρώπη – Οι παράγοντες που οδηγούν σε αυξήσεις τιμών

Ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη διατηρείται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περίοδο ...
07:24 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ από αύριο – Όλες οι πληρωμές έως και τις 23 Ιανουαρίου

Τον «χάρτη» με τις πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τη...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι