Δύο παρεμβάσεις για προσιτή στέγη προ των πυλών – Τι γνωρίζουμε για τα νέα προγράμματα

  • Εντός των επόμενων μηνών έρχονται δύο σημαντικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, με επιδοτούμενα προγράμματα που στοχεύουν στην αύξηση της προσφοράς προσιτών κατοικιών στην αγορά.
  • Το πρώτο πρόγραμμα, “Ανακαινίζω”, προϋπολογισμού 400 εκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάιο. Θα επιδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κλειστών ακινήτων για ενοικίαση, καθώς και ακινήτων που ήδη ιδιοκατοικούνται.
  • Το δεύτερο πρόγραμμα, που θα ξεκινήσει το καλοκαίρι, αφορά την κατασκευή κατοικιών από ιδιώτες σε δημόσιες εκτάσεις. Ένα ποσοστό 30% των ακινήτων θα διατεθεί για μακροχρόνια μίσθωση με χαμηλό ενοίκιο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εντός των επόμενων μηνών έρχονται δύο σημαντικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, με αντίστοιχα επιδοτούμενα προγράμματα που στοχεύουν στην αύξηση της προσφοράς προσιτών κατοικιών στην αγορά. Και τα δύο προγράμματα βρίσκονται στην τελική ευθεία για την έναρξη της εφαρμογής τους.

Το πρώτο αφορά το νέο πρόγραμμα “Ανακαινίζω” για ενοικίαση και ιδιοκατοίκηση προϋπολογισμού 400 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Μάιο, όπως προανήγγειλε αυτήν την εβδομάδα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Το πρόγραμμα θα επιδοτεί καταρχήν την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κλειστών ακινήτων με προοπτική οι ιδιοκτήτες τους να τα ενοικιάσουν σε προσιτή τιμή σε νοικοκυριά. Επίσης, θα επιδοτεί την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων που ήδη κατοικούνται από τους ιδιοκτήτες τους και θα συνεχίσουν να ιδιοκατοικούνται. Το μεγαλύτερο ποσό του προγράμματος αυτού αναμένεται να αξιοποιηθεί για το σκέλος που θα αφορά την ανακαίνιση για ενοικίαση ενώ το υπόλοιπο για αυτό που αφορά την ιδιοκατοίκηση.

Ο στόχος των παρεμβάσεων

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος είναι ένα συγκεκριμένο ποσοστό της χρηματοδότησης να διατίθεται υποχρεωτικά για τον σκοπό της ενεργειακής αναβάθμισης και το υπόλοιπο για λόγους που σχετίζονται με την ευρύτερη έννοια της ανακαίνισης. Σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια αναμένεται να κινούνται στα επίπεδα αυτών που αφορούν το πρόγραμμα “Σπίτι μου ΙΙ”, τα οποία διευρύνθηκαν σημαντικά με απόφαση της κυβέρνησης προκειμένου να αυξηθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριλάβουν και τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

Υπενθυμίζεται ότι το εισοδηματικό όριο στο “Σπίτι μου ΙΙ” που απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 25 έως 50 ευρώ για άγαμους ανέρχεται στα 25.000 ευρώ, για ζευγάρι στα 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για μονογονεϊκές φτάνει τα 39.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά την κατασκευή κατοικιών από κατασκευαστικές εταιρίες σε δημόσιες εκτάσεις που θα αναλάβουν να αξιοποιήσουν μετά από διαγωνισμό στο πλαίσιο της πολιτικής Κοινωνικής Αντιπαροχής που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Οι ιδιώτες κατασκευαστές θα αναλάβουν την υποχρέωση ένα ποσοστό (30%) των ακινήτων που θα κατασκευάσουν να το προσφέρουν στην αγορά για μακροχρόνια μίσθωση με χαμηλό ενοίκιο. Το υπόλοιπο απόθεμα κατοικιών θα μπορούν να το πουλήσουν. Το πρόγραμμα αυτό, σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το καλοκαίρι.

 

