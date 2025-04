Δασμοί Τραμπ: Σπάει κάθε ρεκόρ ο χρυσός ενώ ανεβαίνει το δολάριο – Σε ελεύθερη πτώση οι μετοχές

Οι μετοχές κατέρρευσαν, τα ομόλογα εκτοξεύτηκαν, το δολάριο αυξήθηκε και οι αγορές της Ασίας αναμένονταν να σημειώσουν πτώση την Πέμπτη (3/4), καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση των δασμών γύρω από την μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, ανατρέποντας το εμπόριο και τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Η τιμή του χρυσού έσπασε ρεκόρ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ξεπερνώντας τα 3.150 δολάρια, μερικές ώρες μετά την αναγγελία καταιγισμού τελωνειακών δασμών από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που βάζουν στο στόχαστρο ειδικά την Ασία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Another record high for gold.

Have you noticed, during this impressive run of record highs, all of the follow have been true:

Stronger dollar, higher gold price

Weaker dollar, higher gold price

Risk off, higher gold price

Risk on, higher gold price

Etc…!#markets #investors… pic.twitter.com/1lZjWuw037

— Mohamed A. El-Erian (@elerianm) April 2, 2025