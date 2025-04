ΗΠΑ: Οι δασμοί που ανακοίνωσε ο Τραμπ μέσα από πίνακες που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (3/4) την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος για την επιβολή «αμοιβαίων» τελωνειακών δασμών, ανάλογων με αυτούς που επιβάλλουν οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ στα αμερικανικά προϊόντα.

Κλιμακώνοντας την επιθετική δασμολογική πολιτική του, ανακοίνωσε δασμούς 20% στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ακολούθως για τις εισαγωγές από τις παρακάτω χώρες: Κίνα (34%), Ινδία (26%), Νότια Κορέα (25%), Ιαπωνία (24%), Ηνωμένο Βασίλειο (10%), Βιετνάμ (46%), Ελβετία (31%), Καμπότζη (49%), Νότια Αφρική (30%), Ινδονησία (32%), Βραζιλία (10%), Σιγκαπούρη (10%). Για τις εισαγωγές από την Ταϊβάν, οι δασμοί θα είναι ύψους 32%.

The charts that @POTUS held-up during his speech today announcing reciprocal tariffs pic.twitter.com/azJxXEpWoE

