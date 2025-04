Συρία: Τουλάχιστον 4 νεκροί στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Χάμα

Η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε γνωστό ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί που εξαπολύθηκαν την Τετάρτη (2/4) εναντίον στρατιωτικού αεροδρομίου στην επαρχία Χάμα, στην κεντρική Συρία, είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και να τεθούν εκτός λειτουργίας οι εγκαταστάσεις.

#Syria

IDF: In the past hours, the IDF struck military capabilities that remained at the Syrian bases of Hama and T4, along with additional remaining military infrastructure sites in the area of Damascus.

The IDF will continue to operate to remove any threat to Israeli… pic.twitter.com/AucxZEGI6u

