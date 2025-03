Συρία: Το Ισραήλ βομβαρδίζει δυο στρατιωτικές βάσεις στη Χομς

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν στόχους σε δυο βάσεις του στρατού του προηγούμενου καθεστώτος στη Συρία, αμφότερες στην επαρχία Χομς, προσθέτοντας πως βρίσκονταν εγκατεστημένες εκεί «στρατιωτικές δυνατότητες».

NEW – #Israel launched airstrikes on #Palmyra & T4 airports in the #Homs desert tonight.

Note that #Turkey has a proposal in with #Damascus to use T4 (& Shayrat AB) to deploy fighter jets to re-establish air sovereignty in #Syria — i.e. challenge #Israel. pic.twitter.com/D1amCIHBbh

— Charles Lister (@Charles_Lister) March 21, 2025