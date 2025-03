Ισραήλ: Εντολή εκκένωσης περιοχών στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας ενόψει επικείμενων βομβαρδισμών

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) έδωσαν απόψε εντολή στους κατοίκους της περιοχής Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, να απομακρυνθούν ενόψει βομβαρδισμού που επίκειται εν είδει αντιποίνων για ρουκέτες που είχαν εκτοξευτεί νωρίτερα από τον παλαιστινιακό θύλακα εναντίον του Ισραήλ.

Israel strikes Gaza and orders new evacuation as Palestinian death toll climbs past 50,000 https://t.co/U5wigsoYpg pic.twitter.com/96rbIsnQOY

— Calgary Herald (@calgaryherald) March 23, 2025