ΟΗΕ: Κατηγορούν «ισραηλινό άρμα μάχης» για την επίθεση σε συγκρότημά του στη Γάζα

Τα πλήγματα την περασμένη εβδομάδα σε κτίριο του ΟΗΕ στη Γάζα, από τα οποία σκοτώθηκε ένας Βούλγαρος εργαζόμενος, προκλήθηκαν από «ισραηλινό άρμα μάχης», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, ανακοινώνοντας τη μείωση του αριθμού των υπαλλήλων του διεθνούς οργανισμού στη Γάζα.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε επί του παρόντος, τα πλήγματα σε κτιριακό συγκρότημα ΟΗΕ στη Ντέιρ αλ Μπάλα στις 19 Μαρτίου προκλήθηκαν από ισραηλινό άρμα μάχης», δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

We’re heartbroken to announce the death of our colleague, Marin Valev Marinov, from Bulgaria, who was killed when 2 @UN guesthouses were hit by an explosion in #Gaza.

5 more UNOPS colleagues were severely injured.

RIP, Marin.https://t.co/qStd600HDF pic.twitter.com/5ZVGX41DFU

— UNOPS (@UNOPS) March 20, 2025