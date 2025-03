Γάζα: Βίντεο με δύο ομήρους δημοσίευσε η Χαμάς – Δημοσιογράφος του Al Jazeera σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα βίντεο με δύο Ισραηλινούς ομήρους που απήχθησαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Το βίντεο διαρκεί λίγο παραπάνω από τρία λεπτά. Δεν κατέστη εφικτό να επαληθευτεί η ημερομηνία της βιντεοσκόπησης.

Σε αυτό εμφανίζονται οι δύο άνδρες να κάθονται και να μιλούν στα εβραϊκά σε έναν από τους ομήρους που έχει ήδη απελευθερωθεί, ζητώντας του να μιλήσει για τις εμπειρίες του υπό ομηρεία για να επισπευστεί και η δική τους απελευθέρωση.

Το Γαλλικό Πρακτορείο είπε ότι οι δύο όμηροι είναι οι Ελκάνα Μποχμπότ και Γιόσεφ-Χαΐμ Οχάνα, που απήχθησαν και οι δύο ενώ βρίσκονταν στο μουσικό φεστιβάλ Nova, κατά την ημέρα της φονικής επίθεσης μαχητών της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

Οι δύο άνδρες μιλούν στο βίντεο για τους κινδύνους με τους οποίους βρίσκονται αντιμέτωποι μετά την επανέναρξη των ισραηλινών επιδρομών στη Λωρίδα της Γάζας την περασμένη Τρίτη.

Hamas published a video of two Israeli captives where they demand a hostage/captive exchange deal as the IOF resumes its genocidal activities in #Gaza. pic.twitter.com/tItW9jO2fm

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) March 24, 2025