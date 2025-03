Λίβανος: Νεκρός σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στον νότο

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στον νότιο Λίβανο το βράδυ της Δευτέρας (24/3), μετά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς στην περιοχή το σαββατοκύριακο, μετέδωσε δημόσιο μέσο ενημέρωσης.

«Επιδρομή που διεξήχθη από drone του ισραηλινού εχθρού εναντίον οχήματος στην κοινότητα Κακάιγιατ αλ Τζισρ σκότωσε έναν άνθρωπο», ανέφερε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, επικαλούμενο προκαταρκτικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε το Σάββατο αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο που άφησαν πίσω τους οκτώ νεκρούς, σε ανταπόδοση για την εκτόξευση ρουκετών εναντίον της επικράτειάς του, την πρώτη αφότου τέθηκε σε εφαρμογή ανακωχή την 27η Νοεμβρίου.

Israeli drone strike on a car in the city of Qaaqaaiyet El Jisr in southern Lebanon leaves one dead. pic.twitter.com/GRdoHV5Wvs

— INW English (@INWEnglish) March 24, 2025