ΗΠΑ: Σόκαρε τον πλανήτη ο Τραμπ – Δασμοί 20% στην ΕΕ και 25% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα από όλο τον κόσμο

Δασμούς σοκ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Τετάρτης (2/4) από τον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε δασμούς τουλάχιστον 10% σε όλα σχεδόν τα αγαθά που εισέρχονται στις ΗΠΑ σε αυτό που αποκάλεσε «διακήρυξη οικονομικής ανεξαρτησίας μας».

Αρχικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι υπογράφει «ένα ιστορικό εκτελεστικό διάταγμα που θεσπίζει αμοιβαίους δασμούς σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Αμοιβαία που σημαίνει: μας το κάνουν και εμείς τους το κάνουμε» όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Επιβάλλουμε δασμούς της τάξεως του 25% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα» έκανε γνωστό. Ο ίδιος ανακοίνωσε έναν «ελάχιστο δασμό» ύψους 10% σε άλλες χώρες «προωθώντας την ανοικοδόμηση της οικονομίας των ΗΠΑ».

«Σε πολλές περιπτώσεις, ο φίλος είναι χειρότερος από τον εχθρό από την άποψη του εμπορίου», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ τόνισε: «Επιδοτούμε πολλές χώρες και τις κρατάμε σε λειτουργία κρατώντας τις στις επιχειρήσεις (…) Βάζουμε επιτέλους την Αμερική πρώτα».

«Τα εμπορικά ελλείμματα δεν είναι πλέον απλώς ένα οικονομικό πρόβλημα, είναι μια εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης», δήλωσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κρατούσε έναν πίνακα που έδειχνε τους νέους συντελεστές που ισχύουν ανά χώρα, οι οποίοι κυμαίνονταν από 10% έως 49%.

