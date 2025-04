Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος τα περί αποχώρησης Μασκ από το DOGE – «Σκουπίδι το δημοσίευμα» λέει η Λέβιτ

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ θεωρεί ότι οι αναφορές για πιθανή αποχώρηση του Έλον Μασκ από την κυβέρνηση Τραμπ είναι “σκουπίδια”.

«Αυτό το “λαβράκι” είναι σκουπίδι», έγραψε η Λέβιτ στο X περίπου μια ώρα αφότου έγινε γνωστή η ιστορία του Politico.

«Ο Έλον Μασκ και ο πρόεδρος Τραμπ έχουν και οι δύο -δημόσια- δηλώσει ότι ο Έλον θα αποχωρήσει από τη δημόσια υπηρεσία ως ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος όταν ολοκληρωθεί το απίστευτο έργο του στο DOGE”, έγραψε η Λέβιτ.

