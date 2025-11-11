«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Δημοσιεύτηκε ο πίνακας με τις εγκεκριμένες αιτήσεις

Εύη Κατσώλη

οικονομία

θερμοσίφωνας

Ο πρώτος οριστικός πίνακας εγκεκριμένων αιτήσεων του Προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», που περιλαμβάνει περισσότερους από 100.000 πολίτες, οι οποίοι εντάσσονται στη δράση, δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως σημειώνει το ΥΠΕΝ, από τους νέους ωφελούμενους, περισσότεροι από 5.000 προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αποδεικνύοντας τον ουσιαστικό κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος.

Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 647.167.031 ευρώ και αυξημένο ποσοστό επιχορήγησης για τα ευάλωτα νοικοκυριά, προωθεί την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά, ενθαρρύνοντας την αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θέρμανσης και την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων νέας τεχνολογίας.

«Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για πράσινη ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε καθαρές και αποδοτικές λύσεις θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης για όλους — από τα αστικά κέντρα έως και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας», σημειώνει το ΥΠΕΝ.

Το Υπουργείο καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους μέσα από τα επίσημα Μητρώα Προμηθευτών και Εξοπλισμού, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος https://allazosistimathermansis-thermosifona.gov.gr/go-beyond/

Οι αιτούντες που περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα απόρριψης, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ένσταση εντός επτά ημερολογιακών ημερών, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας: https://allazosistimathermansis-thermosifona.gov.gr/go-beyond/

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 213 151 3753 και 213 151 3101 (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.) ή μέσω email στη διεύθυνση [email protected] .

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο κανόνας 80/20 που ακολουθούν οι επιτυχημένοι αλλά αγνοούν όλοι οι υπόλοιποι

Καινοτόμα βακτηριακή θεραπεία εξαλείφει τον καρκίνο χωρίς τη συμμετοχή του ανοσοποιητικού

Υπουργείο Παιδείας: Νέες προσλήψεις αναπληρωτών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης – Όλες οι λεπτομέρειες

Θεοδωρικάκος από Κομοτηνή: Επτά επιχειρήσεις έχουν ήδη ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο

Η Σαγράδα Φαμίλια έγινε η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο – Το αριστούργημα του Αντόνι Γκαουντί φτάνει πλέον τα 162,91 μέτρα

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 5 γάτες στην εικόνα σε 10 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:25 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Σατολιάς: Θολές ημερομηνίες και αόριστες διαβεβαιώσεις για τις πληρωμές – Αν δεν δούμε χρήματα, κλιμακώνουμε τον αγώνα

Για “θολές ημερομηνίες”, αλλά και “αόριστες διαβεβαιώσεις” αναφορικά μ...
19:41 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

8o Athens Investment Forum – «Ψηφιακή Ελλάδα 2.0: Υποδομές, Κυβερνοασφάλεια και το Μεγάλο Στοίχημα της Συνοχής»

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι επενδύσεις στα δίκτυα του αύριο, οι στρατηγικοί πυλώνες της ψηφ...
17:57 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

8ο Athens Investment Forum – Η Ελλάδα στον νέο Ενεργειακό Χάρτη

Στην ενότητα «Η Ελλάδα στον νέο ενεργειακό χάρτη. Υποδομές, διασυνδέσεις και γεωστρατηγική θέσ...
16:49 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

8ο Athens Investment Forum: Επενδύσεις 6 δισ. ευρώ έως το τέλος της 10ετίας, προκλήσεις και προοπτικές στην ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας

Τις απόψεις τους για τις εθνικές συμμαχίες, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την αποθήκευση εν...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα