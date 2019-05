Τα highlights από τη «μυθική» πρόκριση της Λίβερπουλ - ΒΙΝΤΕΟ

Κανείς δεν το πίστευε. Εκτός από εκείνους! Η Λίβερπουλ πέτυχε το θαύμα, το απίστευτο, το ασύλληπτο. Διέλυσε την Μπαρτσελόνα με 4-0 και έκλεισε εισιτήριο για τον τελικό της Μαδρίτης!

Το μήνυμα για την ανατροπή το έδωσε ο Μοχάμεντ Σαλάχ που εμφανίστηκε στο “Άνφιλντ” με t-shirt που είχε μία στάμπα που έγραφε με μεγάλα γράμματα: «never give up». Ποτέ μην τα παρατάς. Λες και ήξερε τι επρόκειτο να συμβεί.

Αυτό που έψαχνε η Λίβερπουλ ήταν ένα φοβιστικό ξεκίνημα και ει δυνατόν ένα γρήγορο γκολ. Η χαλαρή διάθεση που πήγε στην μπάλα ο Ζόρντι Άλμπα πρόσφερε την μπάλα στο πιάτο του Μανέ, εκείνος πάσαρε με την μία στον Χέντερσον, ο οποίος απέτυχε να νικήσει τον Τερ-Στέγκεν, μόνο που ο Ορίγκι πήρε το ριμπάουντ και σε κενή εστία έκανε το 1-0 (7΄). Κόλαση.

Οι “κόκκινοι” είχαν μόνο έναν τρόπο να ισορροπήσουν την διαφορά κλάσης, λόγω της απουσίας των σταρ τους. Δύναμη. Ορθά σκεπτόμενοι, σκέφτηκαν ότι μπορούν να ζορίσουν την Μπαρτσελόνα μόνο αν την βγάλουν από την comfort zone της. Η Λίβερπουλ πήγε το ματς στο πάνω-κάτω, με τους παίκτες της να μπαίνουν με… χίλια σε κάθε μπάλα 50-50.

Οι Καταλανοί συνήλθαν γρήγορα από την ψυχρολουσία, αλλά εκτελούσαν με τρόπο που δεν συνηθίζουν. Με πολλά τελειώματα εκτός περιοχής ή από δύσκολες γωνίες. Ο Άλισον είχε απάντηση στα σουτ του Μέσι (14΄) και του Κουτίνιο (16΄), ο Αργεντινός απέτυχε να κεντράρει σε δύο ακόμα περιπτώσεις, ενώ όταν έβγαλε τον Ζόρντι Άλμπα τετ-α-τετ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο Άλισον βγήκε γρήγορα και γλίτωσε το 1-1.

Με εξαίρεση ένα “τούβλο” του Ρόμπερτσον (26΄) που βρήκε σε ετοιμότητα τον Τερ Στέγκεν, η Λίβερπουλ δεν μπορούσε να απειλήσει ορθολογικά, μόνο ένα θαύμα έδειχνε ότι μπορεί να αλλάξει την κατάσταση, αφού το 1-1 έμοιαζε πιο πιθανό από το 2-0.

Ο Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ είχε σηκωθεί για ζέσταμα από το πρώτο ημίχρονο σε μία φάση όπου τραυματίστηκε ο Χέντερσον, όμως στην ανάπαυλα ο Γιούργκεν Κλοπ είχε την έμπνευση να βγάλει τον Ρόμπερτσον και να βάλει στην θέση του Ολλανδό. Αυτό το… όνειρο έφερε την πρόκριση.

Ο Τερ Στέγκεν είχε απάντηση σε τακουνάκι του προωθημένου Φαν Ντάικ (51΄) και ο Άλισον γλίτωσε ξανά την Λίβερπουλ σε κλασική ευκαιρία του Λουίς Σουάρες στην επόμενη φάση, όμως αυτό που ακολούθησε δεν είχε προηγούμενο.

Ξαφνικά, η Μπαρτσελόνα ήπιε... θάλασσα και στο “Άνφιλντ” έγιναν πολλαπλές σεισμικές δονήσεις πολλών Ρίχτερ. Ο Ζόρντι Άλμπα πήγε ξανά χαλαρά στην φάση και ο Αλεξάντερ-Άρνολντ βρήκε τον Βαϊνάλντουμ που ήρθε σαν τρέιλερ και με συρτό σουτ έκανε το 2-0 (54΄) και πριν καν καταλάβουν οι παίκτες του Ερνέστο Βαλβέρδε τι έγινε έφαγαν και τρίτο.

Η σέντρα ακριβείας του Σακίρι στην καρδιά της περιοχής βρήκε ξανά τον Βαϊνάλντουμ κι εκείνος με κεφαλιά άφησε όρθιο τον Τερ Στέγκεν για το 3-0 (56΄).

Οι αλλαγές του Σεμέδο και του Αρτούρ προσπάθησαν να συνεφέρουν την Μπαρτσελόνα, όμως το ποτάμι δεν γύριζε πίσω. Η ψυχολογία είχε γυρίσει και το μόνο που έλειπε ήταν να δοθεί η χαριστική βολή. Ο παμπόνηρος Αλεξάντερ-Άρνολντ με προσποίηση σε εκτέλεση κόρνερ αποκοίμισε την αντίπαλη άμυνα και με απίθανη συρτή εκτέλεση βρήκε μόνο του τον Ορίγκι που σημάδεψε το απέναντι πλαϊνό δίχτυ για να υπογράψει την μεγαλύτερη ανατροπή στην ευρωπαϊκή ιστορία της Λίβερπουλ (79΄, 4-0).

Μερικές φορές δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις να εξηγήσεις το ανεξήγητο. This is Liverpool. This is Anfield. Αυτές οι δύο φράσεις, ίσως αρκούν…

Λίβερπουλ: Άλισον, Φαν Ντάικ, Μάτιπ, Αλεξάντερ-Αρνολντ, Ρόμπερτσον (46' Βαϊνάλντουμ), Χέντερσον, Μίλνερ, Φαμπίνιο, Σακίρι (90' Στάριτζ), Μανέ, Οριγκί (84' Γκόμες)

Μπαρτσελόνα: Τερ Στέγκεν, Πικέ, Λενγκλέ, Ζόρντι Άλμπα, Σέρτζι Ρομπέρτο, Βιδάλ (75' Αρτούρ), Μπουσκέτς, Ράκιτιτς (81' Μάλκομ), Κουτίνιο (59' Σεμέδο), Μέσι, Λουίς Σουάρες.