Ομόνοια: Έκρυβαν 45 κιλά κάνναβη στο αυτοκίνητό τους – Είχαν για «καβάτζες» διαμέρισμα airbnb και στούντιο ηχογράφησης

Σύνοψη από το

  • Περισσότερα από 45 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν στην κατοχή δύο ανδρών στην Ομόνοια, οι οποίοι συνελήφθησαν από την Ομάδα ΔΙΑΣ κατά τη διάρκεια ελέγχου στο αυτοκίνητό τους.
  • Στο αυτοκίνητό τους βρέθηκαν 14.455 ευρώ σε μετρητά, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι χρησιμοποιούσαν διαμέρισμα airbnb και στούντιο ηχογράφησης ως «καβάτζες» για τα ναρκωτικά.
  • Στις «καβάτζες» εντοπίστηκαν επιπλέον σχεδόν 10 κιλά κάνναβης, μηχανήματα συσκευασίας, χρηματικά ποσά, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και πλαστά δελτία ταυτότητας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό
Φωτογραφία Αρχείου

Περισσότερα από 45 κιλά κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί στην κατοχή δύο ανδρών στην Ομόνοια, οι οποίοι φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά. Οι δύο αλλοδαποί, ηλικίας 32 και 33 ετών, μετέφεραν τις παράνομες ουσίες με το αυτοκίνητό τους και συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια ελέγχου της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, το όχημα των δραστών κρίθηκε ύποπτο κατά τη διάρκεια περιπολίας και οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο. Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν 14.455 ευρώ σε μετρητά, ενώ στον χώρο των αποσκευών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μέσα σε βαλίτσα, περισσότερα από 45 κιλά κάνναβης.

Από την περαιτέρω προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο άνδρες χρησιμοποιούσαν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης (airbnb) και στούντιο ηχογράφησης σε Ομόνοια και Νέο Κόσμο, αντίστοιχα, ως χώρους απόκρυψης των ναρκωτικών ουσιών, τις λεγόμενες «καβάτζες».

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους συγκεκριμένους χώρους, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:

  • 18 νάιλον συσκευασίες με 9 κιλά και 796 γραμμάρια κάνναβης,
  • 3 μηχανήματα θερμοκόλλησης νάιλον συσκευασιών,
  • πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών,
  • 1.400 ευρώ,
  • 1.130 τουρκικές λίρες,
  • ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
  • τρίφτη,
  • πλαστά δελτία ταυτότητας και διαβατήρια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δαγκώνετε τα νύχια σας, είστε αναβλητικοί και κάνετε σαμποτάζ στον εαυτό σας; Ειδικός εξηγεί τι σημαίνουν όλα αυτά

Στο «κόκκινο» η γρίπη το επόμενο διάστημα- Σε ετοιμότητα το ΕΣΥ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 2,30% με νέα υψηλά 16 ετών, κέρδη 5,14% για τις τράπεζες

Ακίνητα: Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές της χώρας για ενοικίαση – αγορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
05:53 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Σαν σήμερα 10 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Γεγονότα 4...
05:15 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (10/1)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
04:24 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Κηφισιά: Νέο θύμα της σπείρας που προσποιείται υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Άρπαξαν κολιέ και μετρητά αξίας 5.000 ευρώ από νεαρή

Ξαναχτύπησε η συμμορία απατεώνων που υποδύονται υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και ξεγελούν κατοίκους σ...
03:45 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Από Αθήνα κατέληξε… Τίρανα: Η αεροπορική “οδύσσεια” ενός 15χρονου κατά τη διάρκεια του “μπλακ άουτ” του FIR Αθηνών

Το «μπλακ αουτ» της Κυριακής 04/01, μεταξύ των πολλών και διάφορων ευτράπελων που σημειώθηκαν,...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι