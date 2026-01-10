Ομόνοια: Έκρυβαν 45 κιλά κάνναβη στο αυτοκίνητό τους – Είχαν για «καβάτζες» διαμέρισμα airbnb και στούντιο ηχογράφησης

Περισσότερα από 45 κιλά κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί στην κατοχή δύο ανδρών στην Ομόνοια, οι οποίοι φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά. Οι δύο αλλοδαποί, ηλικίας 32 και 33 ετών, μετέφεραν τις παράνομες ουσίες με το αυτοκίνητό τους και συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια ελέγχου της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, το όχημα των δραστών κρίθηκε ύποπτο κατά τη διάρκεια περιπολίας και οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο. Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν 14.455 ευρώ σε μετρητά, ενώ στον χώρο των αποσκευών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μέσα σε βαλίτσα, περισσότερα από 45 κιλά κάνναβης.

Από την περαιτέρω προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο άνδρες χρησιμοποιούσαν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης (airbnb) και στούντιο ηχογράφησης σε Ομόνοια και Νέο Κόσμο, αντίστοιχα, ως χώρους απόκρυψης των ναρκωτικών ουσιών, τις λεγόμενες «καβάτζες».

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους συγκεκριμένους χώρους, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:

18 νάιλον συσκευασίες με 9 κιλά και 796 γραμμάρια κάνναβης ,

, 3 μηχανήματα θερμοκόλλησης νάιλον συσκευασιών ,

, πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών ,

, 1.400 ευρώ ,

, 1.130 τουρκικές λίρες ,

, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας ,

, τρίφτη ,

, πλαστά δελτία ταυτότητας και διαβατήρια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.