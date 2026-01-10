Βόρεια Κορέα: Κατήγγειλε την παραβίαση του εναέριου χώρου της από drone της Νότιας Κορέας

Την κατάρριψη νοτιοκορεατικού drone κατήγγειλε η Βόρεια Κορέα, υποστηρίζοντας ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος παραβίασε τον εναέριο χώρο της στις 4 Ιανουαρίου. Η Πιονγκγιάνγκ έκανε λόγο για σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας της, επιρρίπτοντας ευθύνες στη Νότια Κορέα για νέα κλιμάκωση της έντασης στην κορεατική χερσόνησο.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, που επικαλείται στρατιωτικό αξιωματούχο, το drone απογειώθηκε από την πόλη Ίντσον και διείσδυσε περίπου οκτώ χιλιόμετρα εντός βορειοκορεατικού εναέριου χώρου, προτού καταρριφθεί από τις δυνάμεις της Πιονγκγιάνγκ.

Καταγγελίες για κατασκοπεία

Όπως μετέδωσε το KCNA, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ήταν εξοπλισμένο με κάμερες παρακολούθησης και είχε στόχο την καταγραφή «σημαντικών εγκαταστάσεων» στο έδαφος της Βόρειας Κορέας. Το δημοσίευμα έκανε λόγο για εχθρική ενέργεια, χαρακτηρίζοντας την πράξη καθαρή περίπτωση κατασκοπείας σε βάρος της χώρας.

«Ακόμη και μετά την αλλαγή καθεστώτος, η Νότια Κορέα εξακολουθεί να προβαίνει σε τέτοιες προκλητικές ενέργειες με drones κοντά στα σύνορα», ανέφερε χαρακτηριστικά το KCNA, το οποίο περιέγραψε τη Σεούλ ως τον «κυριότερο εχθρό» της Βόρειας Κορέας.

Απόρριψη κάθε προσέγγισης

Η Πιονγκγιάνγκ έχει απορρίψει κάθε προσπάθεια επαναπροσέγγισης από τη Σεούλ, ειδικά μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Λι Τζε Μιουνγκ. Ο νέος πρόεδρος είχε δεσμευτεί ότι θα επιδιώξει επανέναρξη διαλόγου με τη βορειοκορεατική ηγεσία, με σκοπό την αποκλιμάκωση της έντασης και τη βελτίωση των διακορεατικών σχέσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το KCNA, οι νοτιοκορεατικές αρχές «δεν είναι ποτέ σε θέση να αποφύγουν την ευθύνη για την κλιμάκωση της έντασης», με την Πιονγκγιάνγκ να κατηγορεί τη Σεούλ ότι υπονομεύει στην πράξη κάθε προοπτική διαλόγου.

Νέο επεισόδιο σε ένα εύθραυστο κλίμα

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά γεγονότων που διατηρούν το τεταμένο κλίμα στην κορεατική χερσόνησο, όπου οι σχέσεις των δύο χωρών παραμένουν εύθραυστες, παρά τις κατά καιρούς δηλώσεις για διάλογο και ειρήνη.

Μέχρι στιγμής, η Νότια Κορέα δεν έχει σχολιάσει επίσημα τους ισχυρισμούς της Πιονγκγιάνγκ, ενώ οι διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι η ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς κάθε νέο επεισόδιο βαθαίνει το ρήγμα στις σχέσεις Βορρά και Νότου.