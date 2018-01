Τέλος εποχής - Έφυγε από τη ζωή ο κιθαρίστας των Motörhead, Έντι Κλαρκ

Το 1976 γνώρισε τον Φιλ "Philthy Animal" Τέιλορ, ο οποίος είχε μόλις γίνει μέλος των Motörhead, στους οποίους εντάχθηκε και ο Κλαρκ λίγο αργότερα. Το συγκρότημα γνώρισε μεγάλη επιτυχία με τους δίσκους "Overkill" (1979), "Bomber" (1979), "Ace of Spades" (1980) και "Iron Fist" (1982), ενώ το ζωντανά ηχογραφημένο "No Sleep 'til Hammersmith" (1981) έφθασε στην κορυφή των βρετανικών τσαρτ. Η συγκεκριμένη σύνθεση κυκλοφόρησε επτά Top-40 σινγκλ και τέσσερις βραβευμένους δίσκους. Ο Κλαρκ έκανε πρώτα φωνητικά στα τραγούδια "Beer Drinkers and Hell Raisers", "I'm Your Witchdoctor", "Step Down" και "Emergency".

Μετά την ηχογράφηση του τραγουδιού "Tear it Loose" με τους Twisted Sister αποφάσισε να σχηματίσει τους Fastway με τον μπασίστα των UFO, Πιτ Γουέι. Μετά την υπογραφή συμβολαίου με την "CBS Records", κυκλοφόρησαν το ομώνυμο άλμπουμ τους το 1983, σκαρφαλώνοντας στο Top-50 της πατρίδας τους. Ακολούθησε το "All Fired Up" την επόμενη χρονιά με το συγκρότημα να φτάνει στα πρόθυρα της διάλυσης το 1985. Τελικά, μετά από αλλαγή των μελών του συγκροτήματος, κυκλοφόρησαν το "Waiting for the Roar" και συμμετείχαν στο σάουντρακ της ταινίας "Trick or Treat" την επόμενη χρονιά. Το συγκρότημα περιόδευσε ανοίγοντας τις εμφανίσεις των AC/DC, με τις ηχογραφήσεις να καταλήγουν στο άλμπουμ "Say What You Will - Live".