Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2024»: Φαρμακευτική πολιτική – Η επόμενη ημέρα

«Φαρμακευτική πολιτική – Η επόμενη μέρα», ήταν ο τίτλος συζήτησης του δεύτερου πάνελ της Β’ Ενότητας του Συνεδρίου “Υγεία πάνω απ’ όλα 2024 / It’s all about health 2024”, που διεξάγεται στο Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη συνδιοργάνωση της Next is Now και της Dome Consulting.

Της Δήμητρας Πανανού και Θάνου Μωριάτη

Ο Βασίλης Πενταφράγκας, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και Υπεύθυνος Εταιρικών Υποθέσεων, ELPEN A.E., αναφέρθηκε στο σημερινό σύστημα χρηματοδότησης του φαρμάκου, σημειώνοντας ότι «δυστυχώς, κουβαλάμε αμαρτίες του παρελθόντος. Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης έχει φτάσει στα όρια του. Η φαρμακευτική δαπάνη αυξάνεται συνεχώς. Στη χώρα μας οι δημόσιοι προϋπολογισμοί δαπάνης παραμένουν καθηλωμένοι στην εποχή των μνημονίων. Παρόλη τη χρηματοδότηση, οι επιστροφές που καταβάλουν οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν αυξηθεί υπερβολικά και φτάνουν σε επίπεδα μη βιωσιμότητας και αυτό έχει συνέπειες», ανέφερε.

Οι συνέπειες έχουν να κάνουν με τις ελλείψεις στα ράφια των φαρμακείων που στο μέλλον, όπως είπε, θα γίνουν πιο έντονες. «Αν δεν αλλάξει κάτι, τα οικονομικότερα φάρμακα θα φύγουν από την αγορά και τα καινούρια φάρμακα δεν θα έρθουν στη χώρα μας», σχολίασε ο κ. Πενταφράγκας. Δίνοντας, μάλιστα, στοιχεία είπε ότι το 2014 η φαρμακευτική δαπάνη έφτασε στα 3,2 δις ευρώ, η δημόσια χρηματοδότηση στα 2,75 δισ. ευρώ και οι επιστροφές των εταιρειών στα 328 εκατ. ευρώ.

Το 2023 η φαρμακευτική δαπάνη πολλαπλασιάστηκε στα 6,4 δισ., η δημόσια χρηματοδότηση ήταν στα 2.812 δις ευρώ και οι επιστροφές των εταιρειών στα 2.3 δις ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι συμμετοχές των ασφαλισμένων ανέβηκαν κατά 25%. «Το σύστημα δεν είναι βιώσιμο και δεν έχει περιθώρια», σημείωσε.

Στη συνέχεια, μιλώντας για την επόμενη μέρα, είπε ότι για να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του συστήματος πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρη στόχευση. «Στόχος όλων πρέπει να είναι η πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες που έχουν ανάγκη. Η ανάπτυξη και η διαρκής κάλυψης των αναγκών. Αυτοί είναι και οι δικοί μας στόχοι. Να παράγουμε αποτελεσματικές και προσιτές θεραπείες. Παράλληλα, προστιθέμενες αξίες για την κοινωνία και την εθνική οικονομία. Η εγχώρια παραγωγή είναι μέρος της λύσης του προβλήματος σε ότι αφορά στη φαρμακευτική δαπάνη», κατέληξε.

Τον λόγο στη συνέχεια πήρε και η Θεανώ Καρποδίνη, Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ, η οποία αναφέρθηκε στην πλατφόρμα συνταγογράφησης αλλά και στις υπόλοιπες ψηφιακές εφαρμογές που μπορεί να βοηθήσουν στην βελτίωση της παροχής υγείας. «Πριν βάλεις χρήματα σε έναν κουβά εξασφαλίζεις ότι έχεις κλείσει όλες τις τρύπες. Δεν είναι «κολλημένη» η χρηματοδότηση του φαρμάκου», σχολίασε.

«Είναι σημαντικό στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης να καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε με αποτελεσματικότερο τρόπο όλα τα δεδομένα για να πατάξουμε τη συνταγογράφηση προστατεύοντας τους ασθενείς. Να εξορθολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα κατανέμονται οι πόροι. «Τρέχουμε» πολλά μοντέλα και μπορούμε να προλαμβάνουμε -ακόμα και πριν την έκδοση της συνταγής- την αποτροπή της συνταγογράφησης», είπε. Η κυρία Καρποδίνη κατέληξε λέγοντας ότι στόχος, μαζί με τη φαρμακοβιομηχανία, είναι να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του συστήματος και γι’ αυτό τον λόγο η ηγεσία του υπουργείου Υγείας βρίσκεται σε διαβούλευση με τον κλάδο των φαρμακοβιομηχανιών.

Τον συντονισμό του πάνελ είχε ο Κωνσταντίνος Ρομποτής, Διευθυντής έκδοσης της Realnews.