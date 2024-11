«Υγεία πάνω απ’ όλα 2024» – Δείτε LIVE το συνέδριο

Παρακολουθήστε απευθείας το συνέδριο «Υγεία πάνω από όλα 2024/ It’s all about health 2024», το οποίο διεξάγεται στο Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το συνέδριο, που πραγματοποιείται για 4η συνεχή χρονιά επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν στη Δημόσια Υγεία, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη, τις επενδύσεις στον χώρο, στον τεχνολογικό μετασχηματισμό, τις κλινικές μελέτες, αλλά και την κλιματική αλλαγή.

Στις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο συνδιοργανώνουν οι εταιρείες Next is Now και Dome, συμμετέχουν κορυφαίοι κυβερνητικοί και κρατικοί αξιωματούχοι, μέλη της ιατρικής και πανεπιστημιακής κοινότητας, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς υγείας και στελέχη της αγοράς

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το https://ygeiasummit.gr/

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του συνεδρίου