Τραγωδία στην Κίνα: Τουλάχιστον 35 νεκροί και 43 τραυματίες από όχημα που έπεσε πάνω σε πεζούς

Ένα τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας στην πόλη Τζουχάι, στην Νότια Κίνα, όταν ένα αυτοκίνητο χτύπησε πεζούς που αθλούνταν, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 35 νεκρούς και 43 τραυματίες, σύμφωνα με τις Αρχές.

Οδηγός του οχήματος ήταν ένας 62χρονος, με το επώνυμο Φαν. Η τοπική αστυνομία χαρακτήρισε το περιστατικό ως «σοβαρή και άγρια επίθεση», ενώ τα κινεζικά Μέσα Ενημέρωσης ανέφεραν ότι μεταξύ των τραυματιών ήταν πολλοί ηλικιωμένοι, όπως έφηβοι και παιδιά.

#Watch : 35 people have been killed and dozens of others were injured in a car ramming in Zhuhai, south China’s Guangdong Province. #China #Zhuhai #chinese #Accident pic.twitter.com/cQIxUoF8aw



Σύμφωνα με τις αναφορές των Αρχών, ο 62χρονος συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να διαφύγει από το σημείο, ωστόσο βρίσκεται σε κώμα ως αποτέλεσμα κάποιων αυτοτραυματισμών.

Το συμβάν έλαβε χώρα παρά τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην πόλη, η οποία φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αεροναυτική έκθεση της Κίνας, που παρουσιάζει τις σημαντικότερες προόδους -σε πολιτικό και σε στρατιωτικό επίπεδο- στον τομέα.

Possible terrorist attack in China: car runs into a crowd in the city of Zhuhai.

A 62-year-old driver crashed his car into a crowd of people near a local sports center, injuring more than 20 people and killing several of them.

The perpetrator was detained and his motives are… pic.twitter.com/gXgWNq4nxs

