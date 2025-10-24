Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025: Αιγόκεροι, η δύναμη και η αφοσίωση δοκιμάζονται

Enikos Newsroom

timeout

ζώδια προβλέψεις

Τι θα συμβεί σήμερα Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη για 3 ζώδια – «Αναθεωρείτε αντιλήψεις που σας κρατούσαν στάσιμους»

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (24/10/2025)

Κριός

Κριέ, κάποιο κοντινό σου πρόσωπο μπορεί να σε προκαλέσει με τρόπους που σου φαίνονται συναρπαστικοί αλλά και ταυτόχρονα εκνευριστικοί. Τα δικά σου ένστικτα απαιτούν δράση προτού να υπάρξει πλήρης διαύγεια. Θα πρέπει να ανησυχείτε ότι καταρρέουν οι ισορροπίες σας;

Η αλήθεια είναι ότι το χάος σας μαθαίνει να βλέπετε πέρα από την επιφάνεια. Τώρα είστε πιο οξυδερκείς, πιο γρήγοροι και πιο συντονισμένοι με όσα συμβαίνουν στο παρασκήνιο. Σήμερα δεν πρόκειται να περιμένετε από κάποιον άλλο να σας δώσει απαντήσεις.

Τα 4 ζώδια που ήδη επηρεάζονται από το χάος που προκαλεί ο ανάδρομος Ερμής – «Επικρατεί ένταση και ανυπομονησία»

Ταύρος

Ταύρε, ο καθένας σκηνοθετεί το δράμα του, οι αντιπαλότητες έρχονται στην επιφάνεια και οι συμμαχίες μπορεί να δοκιμαστούν. Θα μπορούσατε να βρεθείτε σε μια στιγμή που μοιάζει με σκάνδαλο ή σε μία ανατροπή που θυμίζει τηλεοπτική σειρά, όπου κάθε βλέμμα, λέξη ή χειρονομία φέρει κρυφό νόημα.

Οι προσδοκίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και τα δεδομένα στα οποία βασίζεστε μπορεί να μην είναι και τόσο στέρεα και να αναγκαστείτε να επανεκτιμήσετε ποιος πραγματικά αξίζει την ενέργειά σας.

Τα 3 ζώδια που νιώθουν επιτέλους λίγη ηρεμία – «Οι αυταπάτες διαλύονται και ανακαλύπτετε την αλήθεια»

Δίδυμος

Δίδυμοι, τα μοτίβα αναδύονται. Οι συζητήσεις μεταφέρουν περισσότερα από πληροφορίες. Μεταφέρουν υπονοούμενα, κίνητρα και ευκαιρίες.

Έχετε γίνει σοφότεροι και είστε σε θέση να δείτε την ευρύτερη οπτική πίσω από το χάος και την ιστορία πίσω από το θέαμα. Μπορείτε να επιμείνετε στις αντιλήψεις σας χωρίς να είστε αντιδραστικοί, ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε ποιες μάχες αξίζουν την ενέργειά σας.

Καρκίνος

Καρκίνε, οι συνδέσεις είναι οικείες και απρόβλεπτες σαν να παρακολουθείτε ένα δράμα που εκτυλίσσεται σε πραγματικό χρόνο.

Κάποιος που νομίζατε ότι καταλαβαίνατε μπορεί να αποκαλύψει ένα κρυφό πρόσωπο, ή ένας σύμμαχος μπορεί να σας εκπλήξει με μια κίνηση που δεν περιμένατε.

Αυτή είναι η μέρα σας για να αναλάβετε δράση, να διεκδικήσετε και να αναγνωρίσετε ότι η δύναμη έχει να κάνει τόσο με την επιλογή όσο και με τις περιστάσεις.

Λέων

Λέων, το διακύβευμα μοιάζει κινηματογραφικό, μια ένταση που είναι αντάξια του φινάλε μίας ταινίας. Οι σχέσεις, οι φιλοδοξίες και το κοινωνικό σας πρόσωπο απαιτούν ταυτόχρονα την προσοχή σας.

Είτε το πιστεύεις είτε όχι είσαι περισσότερο συντονισμένος με την αφήγηση και λιγότερο με το θέαμα. Η σημερινή μέρα έχει να κάνει με το να αποδεχτείτε την επιρροή σας. Είστε έτοιμοι να πάρετε αποφάσεις από διορατικότητα αντί από συνήθεια και να ενεργήσετε με τρόπους που διασφαλίζουν ότι μόνο εσείς γράφετε την ιστορία σας.

Παρθένος

Παρθένε, μυστικά, στρατηγικές και εκπλήξεις συγκρούονται με τρόπους που οδηγούν σε κατάρρευση την επιμέλεια, την ακρίβεια και την διορατικότητα σου. Η αναταραχή, όμως, μπορεί να είναι ένα εργαλείο, όχι μια απειλή.

Έχετε γίνει πιο ψυχροί και πιο γρήγοροι, ικανοί να βλέπετε μοτίβα που ήταν αόρατα πριν. Οι αποφάσεις που παίρνετε σήμερα είναι θεμελιώδεις. Θα διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο ασκείτε επιρροή και αποκτάτε εμπιστοσύνη και δύναμη κινούμενοι προς τα εμπρός.

Ζυγός

Ζυγέ, κρυμμένες ιδέες και ανομολόγητες επιρροές έρχονται στην επιφάνεια. Οι επιλογές που κάνετε στη δουλειά σας μπορεί να σας φανούν κάπως δύσκολες.

Μπορείτε, όμως, να νιώσετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για το δημιουργικό σας έργο, χωρίς να ανησυχείτε για την κριτική, τις συγκρίσεις ή για το αν το όραμά σας θα γίνει κατανοητό.

Η πίεση υπάρχει για να οξύνετε την αντίληψη σας και να οδηγήσετε την τέχνη σας πέρα από τα γνώριμα μέρη σε νέα εδάφη.

Σκορπιός

Σκορπιέ, όλα μοιάζουν οικεία, έντονα και αναπόφευκτα. Μοιάζετε σαν ένας πρωταγωνιστής που ανεβαίνει επιτέλους στη σκηνή που χτίζεται εδώ και χρόνια.

Οι σχέσεις σας βαθαίνουν, και κάποιος μπορεί ακόμη και να σας ζητήσει να πάτε στο επόμενο επίπεδο. Αναγνωρίστε τη δική σας δύναμη, εμπιστευτείτε το ένστικτό σας και δράστε αποφασιστικά. Αυτή είναι μια νέα ιστορία για τις σχέσεις σας που πρέπει να γράψετε εσείς.

Τοξότης

Τοξότη, κάποιος στον κόσμο σου μπορεί να δράσει με τρόπο που να διαταράξει τα σχέδιά σου ή να διευρύνει το όραμά σου. Οι  προσωπικές επιθυμίες σας διασταυρώνονται με τη συλλογική ορμή με εκπληκτικούς τρόπους.

Μην αντιστέκεστε και μην το σκέφτεστε υπερβολικά, όχι σήμερα. Πώς μπορεί οι αναποδιές που συναντάτε να αποκαλύπτουν μια δημιουργική πορεία ή ένα όραμα που δεν είχατε σκεφτεί πριν;

Αιγόκερως

Αιγόκερε, η δύναμη, η επιρροή και η αφοσίωση δοκιμάζονται σήμερα. Κάποιος μπορεί να πιέσει τα όριά σας ή να αποκαλύψει κίνητρα που προηγουμένως δεν ήταν ορατά.

Αυτό που νιώθετε σταθερό μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Οι συμμαχίες που κάποτε εμπιστευόσασταν μπορεί να παρουσιάσουν ρωγμές, αναγκάζοντάς σας να επαναξιολογήσετε ποιος πρέπει να κερδίσει την ενέργειά σας και ποιος όχι.

Παρατηρήστε χωρίς να αντιδράσετε άμεσα. Δείτε τα μοτίβα κάτω από την επιφάνεια και αφήστε τη διορατικότητά σας να καθοδηγεί τις επιλογές σας αντί για την παρόρμηση.

Υδροχόος

Υδροχόε, οι φίλοι, οι σύμμαχοι και οι συνεργάτες μπορεί να αποκαλύψουν απροσδόκητες πτυχές ή να εμφανιστούν ευκαιρίες από τις πιο απίθανες πλευρές.  Θα πρέπει να πανικοβληθείτε από το απρόβλεπτο;

Μόνο αν ξεχάσετε πόσο πολύ έχετε αναπτυχθεί. Αφεθείτε στην έκπληξη, για να πειραματιστείτε με το αντισυμβατικό. Θα δείτε πώς το απροσδόκητο μπορεί να γίνει μια πόρτα προς την καινοτομία, τη σύνδεση και τη δημιουργική επέκταση.

Ιχθύες

Ιχθύες, το υποσυνείδητό σας μιλάει δυνατά για το ποιες νέες πλευρές στις σχέσεις σας είστε έτοιμοι να εξερευνήσετε. Έλκεστε προς συνδέσεις που εξάπτουν τη φαντασία και την επιθυμία σας και αλλάζουν την εικόνα που έχετε για τον εαυτό σας.

Μπορεί να υπάρχουν συναισθήματα που θα σας εκπλήσσουν ή τμήμα του δικού σας εσωτερικού κόσμου που παρέμεναν κρυμμένα μέχρι τώρα. Η μόνη πρόκληση είναι να τιμήσετε τόσο τα ένστικτά σας όσο και τα όριά σας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τρίζετε τα δόντια σας στον ύπνο; Ποια μπορεί να είναι τα αίτια και τι να κάνετε

Ο εμβολιασμός σώζει ζωές- η ενημέρωση ενδυναμώνει

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Πιστώθηκαν νέες επιδοτήσεις σε 1.392 δικαιούχους

Παπασταύρου: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για το αμερικανικό Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

Έρχονται τα username στο WhatsApp – Ετοιμαστείτε να κάνετε κράτηση για το δικό σας όνομα χρήστη

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
06:15 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο 1 στους 10 ανθρώπους θα βρει το γλειφιτζούρι σε 6 δευτερόλεπτα

Χρειάζεται πολύ καλή παρατηρητικότητα και εξαιρετικές γνωστικές δεξιότητες για να καταφέρετε ν...
21:00 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Το πεπρωμένο σας ανάλογα με την ημερομηνία γέννησής σας – «Η ψυχή σας ξέρει ακριβώς πού πρέπει να είστε»

Όλοι έχουν έναν προορισμό να εκπληρώσουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Ίσως υποσυνείδητα να ...
20:00 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Ατσαλάκωτα ρούχα χωρίς σίδερο: 5 έξυπνα κόλπα για να αφαιρέσετε τις ζάρες, σύμφωνα με ειδικό

Τα τσαλακωμένα είναι ίσως το πιο εκνευριστικό πράγμα που μπορεί να χαλάσει μια κατά τα άλλα άψ...
19:01 , Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Αν μια γυναίκα αποφεύγει να απαντήσει σε 8 συγκεκριμένες ερωτήσεις, έχει περάσει δύσκολα στο παρελθόν

Όλοι αποφεύγουμε κάποιες ερωτήσεις και  είναι φυσιολογικό. Ωστόσο, όταν μια γυναίκα αρνείται σ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς