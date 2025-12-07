Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 7 Δεκεμβρίου: Ιχθύες, έρχονται αλλαγές στα επαγγελματικά σας

Τι θα συμβεί σήμερα Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (7/12/2025)

Κριός

Αν τα σχέδιά σας έπεφταν συνεχώς σε κενά που δεν ξέρατε καν ότι υπήρχαν, Κριοί, την Κυριακή νιώθετε επιτέλους πως η ζωή αναδιατάσσεται υπέρ σας.

Η ημέρα φέρνει μια λεπτή διόρθωση, ένα απαλό «κλικ» σε έναν πιο αποτελεσματικό ρυθμό. Ξαφνικά νιώθετε πιο ξεκάθαροι και πιο γειωμένοι σε ό,τι πραγματικά έχει σημασία, και λιγότερο παρασυρμένοι από το χάος των άλλων.

Ταύρος

Οι μεγάλες αποκαλύψεις δεν έρχονται όταν όλα είναι καθαρά και τακτοποιημένα, Ταύροι. Έρχονται όταν βάλετε τα χέρια σας μέσα στον πηλό, εκεί όπου τα πράγματα είναι αβέβαια αλλά ζωντανά.

Την Κυριακή, αφεθείτε σε μια πειραματική εμπειρία, είτε δημιουργική, είτε ρομαντική, είτε επαγγελματική. Μέσα από το «μπέρδεμα» θα γεννηθεί κάτι εντυπωσιακά πρωτότυπο. Εμπιστευτείτε τη διαδικασία πριν εμφανιστεί το αριστούργημα.

Δίδυμοι

Δίδυμοι, η καθημερινότητά σας χρειάζεται επαναφορά, γιατί ίσως αντικατοπτρίζει τον εσωτερικό σας καιρό. Αν τα συναισθήματά σας είναι σαν σπαγγέτι κολλημένο στον τοίχο, τότε το περιβάλλον σας χρειάζεται μια ανάσα καθαρότητας.

Δεν χρειάζεται ολική ανακαίνιση. Απλώς καλύτερη ροή. Την Κυριακή, μετακινήστε τα έπιπλα, ανοίξτε τα παράθυρα ή αδειάστε επιτέλους την καρέκλα με τα ρούχα.

Καρκίνος

Καρκίνοι, δεν υπάρχει μετάλλιο για το να υποφέρετε σιωπηλά. Η σημερινή μέρα φωτίζει πόσο πιο ανάλαφρη γίνεται η ζωή όταν επιτρέπετε στη στήριξη να μπει στην τροχιά σας.

Αν θέλετε να κερδίσετε περισσότερο χρόνο, περισσότερη ενέργεια και περισσότερο χώρο για να αναπνεύσετε, αυτό είναι το σημάδι σας να αναθέσετε δουλειές, να ζητήσετε βοήθεια ή να πείτε τι δεν μπορείτε να σηκώσετε μόνοι σας. Η ανακούφιση που θα νιώσετε θα είναι αποκάλυψη από μόνη της.

Λέων

Λέοντες, πώς μοιάζει μια υγιής σχέση με τα χρήματα; Το να πηγαίνετε από το ένα άκρο στο άλλο — υπερβολική οικονομία ή ανεξέλεγκτη σπατάλη — δεν είναι η λύση.

Την Κυριακή, βρείτε το ισορροπημένο ενδιάμεσο: το σημείο όπου οι δαπάνες ευθυγραμμίζονται με τις αξίες σας και οι οικονομίες σας στηρίζουν τις μελλοντικές σας αναβαθμίσεις.

Παρθένος

Παρθένοι, αξιολογείτε τον εαυτό σας με πρότυπα που δεν επιλέξατε εσείς. Θυμηθείτε ότι η αξία σας δεν καθορίζεται από το πόσο άψογα αποδίδετε. Η αριστεία χτίζεται με μικροσκοπικά βήματα και με τις ήσυχες σταθερές προσπάθειες που βλέπετε μόνο εσείς.

Η αστρολογική ενέργεια της Κυριακής είναι μία ώθηση από το σύμπαν να αποδεσμευτείτε από τον μύθο της τελειότητας και να επιτρέψετε στον εαυτό σας να είναι ανθρώπινος, εξελισσόμενος και ατελής. Δώστε στον εαυτό σας την αναγνώριση που του αξίζει για τη δουλειά που κάνετε κάτω από την επιφάνεια.

Ζυγός

Ζυγοί, αντιμετωπίζετε κάποιους ήσυχους φόβους που κρυφά κατευθύνουν τις ιστορίες που επιτρέπετε στον εαυτό σας να ζήσει. Το ρίσκο δεν έρχεται χωρίς τρεμάμενα χέρια — αλλά χωρίς αυτό, η αφήγησή σας μένει επίπεδη.

Η ζωή είναι μια συλλογή από μικρές επαναστάσεις απέναντι στη δική σας διστακτικότητα. Την Κυριακή, πείτε «ναι» σε αυτό που σας προκαλεί έναν κόμπο στο στομάχι. Ίσως γίνει η ιστορία που θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε τον εαυτό σας.

Σκορπιός

Σκορπιέ, αλλάζεις ανάμεσα σε διαφορετικές εκδοχές του εαυτού σου, καθεμία με μια δική της επιθυμία και έναν δικό της ορισμό της ολοκλήρωσης. Κάποια όνειρα μοιάζουν αντικρουόμενα, άλλα αδύνατα. Κι όμως, όλα έχουν θέση στο οικοσύστημα του γίγνεσθαί σου.

Μην κρίνεις τον εαυτό σου επειδή θέλεις πράγματα που δεν ταιριάζουν λογικά μεταξύ τους. Εξελίσσεσαι σε παράλληλες διαδρομές, αφήνοντας πίσω παλιές επιδερμίδες και περπατώντας σε περιοχές που κάποτε είχες ορκιστεί πως δεν θα πλησιάσεις.

Τοξότης

Τοξότη, πριν κάτι γίνει λαμπρό, προηγούνται αμέτρητα πειράματα, λάθη, άστοχες προσπάθειες και ατελείωτες ώρες δοκιμών που δεν βλέπει κανείς.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι στη “φάση των παρασκηνίων”, στο στάδιο που μένει αόρατο στους άλλους. Εμπιστεύσου ότι αυτή η ακατάστατη μαθητεία οδηγεί κάπου εκπληκτικό. Κάθε μικρή προσπάθεια χτίζει το έδαφος για την επόμενη μεγάλη σου ανακάλυψη.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, αν την Κυριακή ξαναβγεί στην επιφάνεια λίγο από εκείνο το παλιό, εφηβικό άγχος, μην το προσπεράσεις. Σου δείχνει τα σημεία όπου αντάλλαξες τα αρχικά σου όνειρα με την ασφάλεια του προβλέψιμου.

Το κοφτερό σου χιούμορ και ο κυνισμός σου είναι μάσκες για κάτι πιο βαθύ — μια νοσταλγία για κομμάτια του εαυτού σου που έχεις αφήσει πίσω. Η καθαρή, πρακτική ενέργεια του τριγώνου Ερμή–Κρόνου σε βοηθά να απομυθοποιήσεις αυτά τα μοτίβα και να δεις πού αυτολογοκρίνεσαι στο όνομα του “ρεαλισμού”. Κάποιο όνειρο σε καλεί πίσω κοντά του.

Υδροχόος

Υδροχόε, το μυαλό σου είναι όπλο — αλλά όπως κάθε όπλο, χρειάζεται στόχευση. Χρησιμοποίησε την οξυδέρκειά σου για να αμφισβητήσεις τα σωστά συστήματα την Κυριακή.

Αν δεν προσέξεις, κινδυνεύεις να γίνεις ο επαναστάτης χωρίς αιτία, που πετάει πέτρες χωρίς στρατηγική. Όταν όμως κατευθύνεις την ευφυΐα σου με πρόθεση, μετατρέπεσαι σε καταλύτη πραγματικής εξέλιξης — για εσένα και για όσους σε περιβάλλουν.

Ιχθύες

Ιχθύ, το επαγγελματικό σου τοπίο αλλάζει. Παρότι η κίνηση μπορεί να μοιάζει περίπλοκη ή συναισθηματικά μπερδεμένη, σε οδηγεί τελικά σε μια κατεύθυνση που σου ταιριάζει καλύτερα.

Δεν χρειάζεται όλα να κουμπώσουν άμεσα — και αυτό είναι φυσιολογικό. Την Κυριακή κάνε ένα βήμα πίσω και δες τη μεγάλη εικόνα. Υπάρχουν τόσα αόρατα κινούμενα κομμάτια που δεν είσαι φτιαγμένος να ελέγχεις όλα μαζί. Αυτή είναι μια περίοδος στρατηγικών προσαρμογών, όχι παρορμητικών αλμάτων.