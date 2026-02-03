Συνταγή για σούπα με κόκκινες φακές

Σύνοψη από το

  • Η σούπα με κόκκινες φακές αποτελεί ένα θρεπτικό και γευστικό πιάτο, ιδανικό για κάθε εποχή του χρόνου. Είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες, προσφέροντας μια υγιεινή επιλογή για γεύμα ή δείπνο.
  • Βασισμένη στην τουρκική σούπα mercimek çorbası, αυτή η συνταγή είναι ελαφριά, πικάντικη και έχει έντονο κόκκινο χρώμα. Ένα άγγιγμα χυμού λεμονιού εξισορροπεί τις βαθιές γεύσεις του κύμινου και της σκόνης τσίλι.
  • Η διαδικασία μαγειρέματος είναι παιχνιδάκι, καθώς περιλαμβάνει απλά βήματα όπως το σοτάρισμα των λαχανικών, την προσθήκη των μπαχαρικών και το σιγόβρασμα. Το τελικό στάδιο του πολτοποίησης του μισού μείγματος προσφέρει μια ευχάριστη κρεμώδη υφή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

Συνταγή για σούπα με κόκκινες φακές. Φωτογραφία: Freepik
Συνταγή για σούπα με κόκκινες φακές. Φωτογραφία: Freepik

Η σούπα με κόκκινες φακές είναι ένα θρεπτικό και γευστικό πιάτο, ιδανικό για κάθε εποχή του χρόνου.

Συνταγή του Gordon Ramsay για σούπα με κουνουπίδι και βούτυρο

Είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά, προσφέροντας μια υγιεινή επιλογή για γεύμα ή δείπνο.

Αυτή η σούπα με φακές είναι μια συνταγή που αψηφά τις προσδοκίες για το τι μπορεί να είναι μια σούπα φακής. Βασισμένη στην τουρκική σούπα, mercimek çorbası, είναι ελαφριά, πικάντικη και έχει έντονο κόκκινο χρώμα.

Εκπληκτική συνταγή για γαλλική κρεμμυδόσουπα με καραμελωμένο λάχανο και κρουτόν τυριού

Η διαδικασία μαγειρέματος είναι παιχνιδάκι.

  • Σοτάρετε το κρεμμύδι και το σκόρδο σε λάδι, στη συνέχεια προσθέτετε το τοματοπελτέ, το κύμινο και τη σκόνη τσίλι και τα αφήνετε να μαγειρευτούν για λίγα ακόμα λεπτά για να ενταθεί η γεύση.
  • Προσθέτετε ζωμό, νερό, κόκκινες φακές (που μαγειρεύονται πιο γρήγορα από τις πράσινες ή τις μαύρες) και ψιλοκομμένο καρότο, και αφήνετε να σιγοβράσει για 30 λεπτά.
  • Πολτοποιείτε το μισό μείγμα και το επιστρέφετε στην κατσαρόλα για μια σούπα που συνδυάζει την τραγανή υφή με την ευχάριστη κρεμώδη αίσθηση.
  • Ένα άγγιγμα χυμού λεμονιού προσθέτει μία αναζωογονητική νότα που εξισορροπεί τις βαθιές γεύσεις του κύμινου και της σκόνης τσίλι.

Υλικά

  • 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
  • 1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
  • 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
  • 1 κουταλιά της σούπας τοματοπελτέ
  • 1 κουταλάκι του γλυκού κύμινο σε σκόνη
  • ¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι
  • ¼ κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι
  • Μια πρέζα σκόνη τσίλι ή καγιέν
  • 1 λίτρο ζωμό κοτόπουλου ή λαχανικών
  • 1 φλιτζάνι κόκκινες φακές
  • 1 μεγάλο καρότο, ξεφλουδισμένο και κομμένο σε κύβους

Εκτέλεση

  • Βήμα 1: Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, ζεστάνετε 3 κουταλιές ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά μέχρι να ζεσταθεί και να αρχίσει να αστράφτει. Προσθέστε το κρεμμύδι και το σκόρδο και σωτάρετε μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα, περίπου 4 λεπτά.
  • Βήμα 2: Ανακατέψτε τον πελτέ, το κύμινο, το αλάτι, το μαύρο πιπέρι και την σκόνη τσίλι και συνεχίστε να σωτάρετε για 2 λεπτά ακόμη.
  • Βήμα 3:Προσθέστε τον ζωμό, 2 φλιτζάνια νερό, τις φακές και το καρότο. Φέρτε το μείγμα σε βρασμό, στη συνέχεια καλύψτε το με καπάκι, αφήνοντάς το ελαφρώς ανοιχτό, και μειώστε τη φωτιά σε μέτρια-χαμηλή. Αφήστε να σιγοβράσει μέχρι οι φακές να μαλακώσουν, περίπου 30 λεπτά. Δοκιμάστε και προσθέστε αλάτι αν χρειάζεται.
  • Βήμα 4: Με έναν ραβδομπλέντερ, κανονικό μπλέντερ ή επεξεργαστή τροφίμων, πολτοποιήστε το μισό της σούπας και προσθέστε το πίσω στην κατσαρόλα. Η σούπα πρέπει να παραμείνει ελαφρώς πηχτή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΙΝΑΠ: Καταγγελίες για απαράδεκτες συνθήκες νοσηλείας στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο

Ξεκινά την επόμενη εβδομάδα η διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία

Ελαιόλαδο: Πότε αναμένεται να αλλάξει η τιμή του- Πόσο πωλείται σήμερα ο «ελληνικός χρυσός»

ΑΑΔΕ: Στο «μικροσκόπιο» γάμοι, βαφτίσεις, catering – Τι αλλάζει μετά το Πάσχα – Όλες οι νέες πληροφορίες

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
09:03 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Ο πατέρας του ανακάλυψε πως δεν είναι το βιολογικό του παιδί – «Ελπίζαμε να ήταν ψέμα»

Αν ανακαλύπτατε ότι η μαμά σας ζούσε διπλή ζωή, απατούσε τον μπαμπά σας και υποκρινόταν ότι ήσ...
03:00 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026: Τοξότες, σας εξαντλεί να είστε συνεχώς «στην τσίτα» και ψάχνετε κάτι διαφορετικό

Τι θα συμβεί σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε ...
21:00 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Ποιος είναι ο έρωτας της ζωή σας; Ανακαλύψτε την αδελφή-ψυχή σας με βάση τον μήνα γέννησή σας

Παρόλο που η αγάπη δεν είναι μια εμπειρία που ταιριάζει σε όλους με τον ίδιο τρόπο, η αστρολογ...
20:00 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Oι άνθρωποι που δεν αλλάζουν ποτέ κούρεμα, συνήθως διαθέτουν αυτά τα 9 σπάνια χαρακτηριστικά

Η ψυχολογική έρευνα δείχνει πως οι άνθρωποι που επιλέγουν πάντα το ίδιο κούρεμα μοιράζονται κά...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα