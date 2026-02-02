Συνταγή του Gordon Ramsay για σούπα με κουνουπίδι και βούτυρο

  • Χρειάζονται μόλις 30 λεπτά για να δημιουργήσετε τη χορταστική συνταγή σούπας του Gordon Ramsay με κουνουπίδι και καστανό βούτυρο.
  • Ο διάσημος σεφ περιγράφει πως «η ζεστή νοστιμιά της σούπας και η ξηρότητα του καστανού βουτύρου ισορροπούν τέλεια με την τυρένια τραγανότητα».
  • Ο Ramsay υπογραμμίζει την ευελιξία της συνταγής, καθώς «ταιριάζει σε πολλές περιστάσεις», από ένα γρήγορο δείπνο της εβδομάδας μέχρι ένα εντυπωσιακό ορεκτικό για καλεσμένους.
Μαρίνα Σίσκου

Συνταγή του Gordon Ramsay για σούπα με κουνουπίδι και καστανό βούτυρο. Φωτογραφία: Freepik
Συνταγή του Gordon Ramsay για σούπα με κουνουπίδι και καστανό βούτυρο. Φωτογραφία: Freepik

Χρειάζονται μόλις 30 λεπτά για να δημιουργήσετε τη χορταστική συνταγή σούπας του Gordon Ramsay.

«Αυτό το πιάτο είναι απόλαυση και ηρεμία», λέει ο παρουσιαστής του Next Level Chef του Fox για τη βελούδινη σούπα. «Η ζεστή νοστιμιά της σούπας και η ξηρότητα του καστανού βουτύρου ισορροπούν τέλεια με την τυρένια τραγανότητα».

«Η αλήθεια είναι ότι αυτή η συνταγή ταιριάζει σε πολλές περιστάσεις», εξηγεί ο διάσημος σεφ.

«Για ένα βραδινό δείπνο της εβδομάδας, για μια προσαρμοσμένη συνταγή από τα υπολείμματα ενός Κυριακάτικου ψητού, όταν έχετε κουνουπίδι που πρέπει να χρησιμοποιήσετε, ή ακόμα και ως ορεκτικό αν θέλετε να εντυπωσιάσετε τους καλεσμένους σας σε ένα δείπνο». Δεν υπάρχουν πολλά κόλπα για να φτιάξετε αυτή τη «νόστιμη» συνταγή, διαβεβαιώνει ο Ramsay.

«Το βούτυρο μπορεί να περάσει από το τέλεια καφέ σε καμένο σε δευτερόλεπτα. Όταν αρχίσουν να σχηματίζονται τα καφετιά κομμάτια και μυρίζει υπέροχα καρυδάτο και φαίνεται χρυσό καφέ, βγάλτε το αμέσως από τη φωτιά».

Επιπλέον, ζητάει να μην είστε τσιγκούνηδες με το τυρί: «Βάλτε άφθονο τυρί! Θέλετε αυτά τα μικρά κομματάκια της τραγανής νοστιμιάς να είναι ένα γευστικό μείγμα από τυριά, ανάλογα με αυτά που έχετε στο ψυγείο σας.»

Σούπα κουνουπίδι με καφέ βούτυρο και τραγανές φέτες τυριού από τον Gordon Ramsay

  • 70 γρ. (5 κουταλιές της σούπας) άπαχο βούτυρο, χωρισμένο
  • 1 μέτριο κίτρινο κρεμμύδι, καθαρισμένο και ψιλοκομμένο (περίπου 2 φλιτζάνια)
  • 2 σκελίδες σκόρδο, καθαρισμένες και κομμένες σε φέτες
  • ¼ φλιτζάνι φρέσκα φύλλα φασκόμηλου, χωρισμένα
  • 1 κεφάλι κουνουπιδιού (περίπου 900 γρ.), κομμένο σε μικρές μπουκίτσες (περίπου 8 φλιτζάνια)
  • 480 ml ζωμό κοτόπουλου ή λαχανικών
  • 180 ml πλήρες γάλα
  • 180 ml κρέμα γάλακτος
  • 1 ¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι kosher
  • ¼ κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι
  • 1 κουταλιά της σούπας λάδι τρούφας
  • 115 γρ. μπαγκέτα, κομμένη σε φέτες ½ εκ. διαγώνια
  • 115 γρ. τριμμένο μίγμα τυριών

Οδηγίες

  • Προθερμάνετε τη σχάρα του φούρνου με το ράφι 15 εκ. από την πηγή θερμότητας.
  • Λιώστε 2 κουταλιές της σούπας από το βούτυρο σε μια μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά.
  • Προσθέστε το κρεμμύδι και το σκόρδο.
  • Μαγειρέψτε, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι να γίνουν διάφανα και μαλακά, περίπου 5 λεπτά.
  • Προσθέστε 2 κουταλιές της σούπας φύλλα φασκόμηλου και συνεχίστε το μαγείρεμα, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να μυρίσει, περίπου 1 λεπτό.
  • Προσθέστε το κουνουπίδι και τον ζωμό στην κατσαρόλα.
  • Αφήστε να βράσει σε μέτρια-υψηλή φωτιά.
  • Μειώστε τη φωτιά σε μέτρια και αφήστε να σιγοβράσει μέχρι το κουνουπίδι να αρχίσει να μαλακώνει, περίπου 5 λεπτά.
  • Προσθέστε το γάλα και την κρέμα, και ξαναφέρτε σε βρασμό, προσαρμόζοντας τη φωτιά όπως χρειάζεται.
  • Σιγοβράστε, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι το κουνουπίδι να είναι πολύ μαλακό, περίπου 8 λεπτά ακόμα.
    Αδειάστε το μείγμα με το κουνουπίδι σε ένα μπλέντερ.
  • Κλείστε το καπάκι και αφαιρέστε το κεντρικό κομμάτι για να φύγει ο ατμός.
  • Βάλτε μια καθαρή πετσέτα πάνω από το άνοιγμα και επεξεργαστείτε μέχρι να γίνει λείο, περίπου 1 λεπτό.
  • Ανακατέψτε το αλάτι και το πιπέρι.
  • Εν τω μεταξύ, λιώστε τις υπόλοιπες 3 κουταλιές της σούπας βούτυρο σε ένα μικρό τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Μαγειρέψτε, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι το βούτυρο να αρχίσει να αφρίζει και να γίνεται καφέ, περίπου 5 λεπτά.
  • Αφαιρέστε το τηγάνι από τη φωτιά και προσθέστε το λάδι τρούφας και τις υπόλοιπες 2 κουταλιές της σούπας φύλλα φασκόμηλου. Ανακατέψτε και αφήστε να κρυώσει.
  • Τοποθετήστε τις φέτες μπαγκέτας σε ένα ταψί με περίγραμμα και ψήστε στον φούρνο μέχρι να πάρουν ένα ανοιχτό χρυσαφί χρώμα από τη μια πλευρά, περίπου 2 λεπτά.
  • Γυρίστε κάθε φέτα και πασπαλίστε με το τυρί. Επιστρέψτε στη σχάρα και ψήστε μέχρι το τυρί να λιώσει και να γίνει χρυσαφί, περίπου 2 λεπτά ακόμα.
  • Σερβίρετε τη σούπα σε μπολ και ρίξτε από πάνω το μείγμα με το καφέ βούτυρο. Σερβίρετε με τις τυρένιες φέτες.

