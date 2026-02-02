Συνταγή του Gordon Ramsay για σούπα με κουνουπίδι και βούτυρο

Χρειάζονται μόλις 30 λεπτά για να δημιουργήσετε τη χορταστική συνταγή σούπας του Gordon Ramsay.

«Αυτό το πιάτο είναι απόλαυση και ηρεμία», λέει ο παρουσιαστής του Next Level Chef του Fox για τη βελούδινη σούπα. «Η ζεστή νοστιμιά της σούπας και η ξηρότητα του καστανού βουτύρου ισορροπούν τέλεια με την τυρένια τραγανότητα».

«Η αλήθεια είναι ότι αυτή η συνταγή ταιριάζει σε πολλές περιστάσεις», εξηγεί ο διάσημος σεφ.

«Για ένα βραδινό δείπνο της εβδομάδας, για μια προσαρμοσμένη συνταγή από τα υπολείμματα ενός Κυριακάτικου ψητού, όταν έχετε κουνουπίδι που πρέπει να χρησιμοποιήσετε, ή ακόμα και ως ορεκτικό αν θέλετε να εντυπωσιάσετε τους καλεσμένους σας σε ένα δείπνο». Δεν υπάρχουν πολλά κόλπα για να φτιάξετε αυτή τη «νόστιμη» συνταγή, διαβεβαιώνει ο Ramsay.

«Το βούτυρο μπορεί να περάσει από το τέλεια καφέ σε καμένο σε δευτερόλεπτα. Όταν αρχίσουν να σχηματίζονται τα καφετιά κομμάτια και μυρίζει υπέροχα καρυδάτο και φαίνεται χρυσό καφέ, βγάλτε το αμέσως από τη φωτιά».

Επιπλέον, ζητάει να μην είστε τσιγκούνηδες με το τυρί: «Βάλτε άφθονο τυρί! Θέλετε αυτά τα μικρά κομματάκια της τραγανής νοστιμιάς να είναι ένα γευστικό μείγμα από τυριά, ανάλογα με αυτά που έχετε στο ψυγείο σας.»

Σούπα κουνουπίδι με καφέ βούτυρο και τραγανές φέτες τυριού από τον Gordon Ramsay

70 γρ. (5 κουταλιές της σούπας) άπαχο βούτυρο, χωρισμένο

1 μέτριο κίτρινο κρεμμύδι, καθαρισμένο και ψιλοκομμένο (περίπου 2 φλιτζάνια)

2 σκελίδες σκόρδο, καθαρισμένες και κομμένες σε φέτες

¼ φλιτζάνι φρέσκα φύλλα φασκόμηλου, χωρισμένα

1 κεφάλι κουνουπιδιού (περίπου 900 γρ.), κομμένο σε μικρές μπουκίτσες (περίπου 8 φλιτζάνια)

480 ml ζωμό κοτόπουλου ή λαχανικών

180 ml πλήρες γάλα

180 ml κρέμα γάλακτος

1 ¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι kosher

¼ κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι

1 κουταλιά της σούπας λάδι τρούφας

115 γρ. μπαγκέτα, κομμένη σε φέτες ½ εκ. διαγώνια

115 γρ. τριμμένο μίγμα τυριών

Οδηγίες