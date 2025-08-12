Η αμφιλεγόμενη συνταγή του Gordon Ramsay για τηγανητά αυγά – Οι τολμηρές προτάσεις του διάσημου σεφ

Μπορεί ο Gordon Ramsay να είναι γνωστός για τον εκρηκτικό χαρακτήρα του και τα αστέρια Μισελέν, ωστόσο σε καθημερινές συνταγές, όπως είναι τα αυγά, προκαλεί διχασμό.

Για παράδειγμα, ορισμένοι λατρεύουν τα τρυφερά scrambled eggs, ενώ άλλοι όχι. Το πρόσφατο tutorial, δείχνει το τηγάνισμα ενός πρωινού αλλά έχει προκαλέσει διαφωνίες των θεατών.

Ο δημιουργός περιεχομένου Dustin (@that40yearguy) δοκίμασε μια τεχνική για τηγανητά αυγά από τον σεφ Ramsay.

Με μερικές έξυπνες τεχνικές και μία απροσδόκητη τελική πινελιά, ο Ramsay έχει ανακαλύψει την μέθοδο για τηγάνι που υπόσχεται τραγανές άκρες, πλούσια γεύση και άψογα διατηρημένα τα αυγά.

Θα τη δοκιμάζατε; Διαβάστε και αποφασίστε.

Πώς να τηγανίσετε τα αυγά σαν τον Gordon Ramsay

Ένα από τα πιο απλά αλλά ταυτόχρονα πιο αποτελεσματικά στοιχεία της τεχνικής του Gordon Ramsay είναι η χρήση δύο συστατικών μαγειρικής: ελαιόλαδο και βούτυρο.

Πρόκειται για έξυπνη στρατηγική.

Το λάδι (συνήθως μια ουδέτερη ποικιλία όπως το κανόλα ή το φυτικό) έχει υψηλότερη θερμοκρασία καπνίσματος, οπότε μπορεί να αντέξει τη μεγάλη θερμότητα που απαιτείται για το τηγάνισμα ενός αυγού χωρίς να καεί.

Το βούτυρο, από την άλλη, έχει χαμηλότερη θερμοκρασία καπνίσματος, αλλά προσφέρει την πλούσια, αλμυρή γεύση που όλοι αναζητούμε σε ένα καλό τηγανιτό αυγό.

Συνδυάζοντας και τα δύο στην κατσαρόλα, ο Gordon Ramsay, αξιοποιεί καλύτερα και τα δύο συστατικά.

Το λάδι αποτρέπει το βούτυρο από το να καεί και βοηθά το αυγό να γίνει τραγανό, ενώ το βούτυρο προσφέρει πλούσια γεύση.

Χρησιμοποιεί μια γενναιόδωρη ποσότητα και των δύο σε ένα τηγάνι με αντικολλητική επιφάνεια, ζεσταίνοντας πρώτα το λάδι και στη συνέχεια προσθέτοντας λίγο βούτυρο.

Ακόμη και πριν το βούτυρο λιώσει πλήρως, σπάει μέσα δύο αυγά και τα αλατίζει, τα πιπερώνει και προσθέτει κόκκινο τσίλι.

Μόλις το βούτυρο λιώσει και αρχίσει να αφρίζει, περιστρέφει το τηγάνι, κινώντας το βούτυρο γύρω από το αυγό, έτσι ώστε να βρέχονται συνεχώς τα ασπράδια.

Αυτή η τεχνική βοηθά να μαγειρευτούν τα πάνω μέρη των ασπραδιών χωρίς να χρειαστεί να γυρίσουμε το αυγό.

Γυρνώντας τα, κάνετε το καυτό λίπος να φτάνει στα ασπράδια, αλλά όχι στον κρόκο, αφήνοντάς τον υγρό.

Αν η περιστροφή φαίνεται δύσκολη, χρησιμοποιήστε ένα κουτάλι για να ρίξετε το μείγμα από το βούτυρο και το λάδι πάνω από τα ασπράδια του αυγού.

Όποιον τρόπο κι αν επιλέξετε, το αποτέλεσμα είναι ένα τηγανιτό αυγό με καραμελωμένα άκρα και έναν κρόκο που παραμένει τέλεια υγρός.

Τελείωμα με λγη Θερμότητα—και Ουμάμι

Ο Gordon Ramsay δεν είναι ο σεφ που αφήνει το πιάτο του ακατέργαστο, και τα αυγά του δεν αποτελούν εξαίρεση. Ακριβώς πριν από το σερβίρισμα, προσθέτει όχι μία, αλλά δύο τολμηρές σάλτσες, και αυτό είναι ίσως το σημείο που θα προκαλέσει μεγάλη συζήτηση.

Πρώτα, παίρνει τη σριράτσα, τη γνωστή καυτερή σάλτσα τσίλι-σκόρδου, η οποία είναι γνωστή για την τέλεια ισορροπία της ανάμεσα σε θερμότητα και οξύτητα.

Είναι ιδανικό συνοδευτικό για τα αυγά, προσφέροντας μια καυτερή γεύση που ταιριάζει τέλεια με το πλούσιο βούτυρο και το αλάτι.

Στη συνέχεια, προσθέτει σάλτσα Worcestershire!

Αν και μπορεί να φαίνεται ασυνήθιστο για αυγά, ο Gordon Ramsay τη χρησιμοποιεί με ελαφρύ ρίξιμο για να προσθέσει μια αλμυρή, πλούσια γεύση ουμάμι.

Ο συνδυασμός της Worcestershire και της Σριράτσα, δημιουργεί διάφορα επίπεδα γεύσης και κάνει το αυγό λίγο ιδιαίτερο, με τον καλύτερο τρόπο.

Αυτή η τεχνική μετατρέπει το τηγανιτό αυγό σε ένα πλήρες πιάτο.

Τα ασπράδια είναι αφράτα και γεμάτα με μικρές φούσκες, τα άκρα τραγανά και χρυσά, και τα καρυκεύματα φαίνονται.

Είτε το σερβίρετε σε τοστ, δίπλα σε μπριζόλα ή μόνο του, αυτό το αυγό δεν είναι απλό. Είναι τολμηρό!

Η μέθοδος του Gordon Ramsay μας δείχνει ότι ακόμη και οι πιο απλές μαγειρικές αποστολές, μπορούν να βελτιωθούν με λίγο σκέψη σε επίπεδο σεφ. Δεν χρειάζεστε ακριβές συσκευές όταν έχετε μια έξυπνη τεχνική και μια δόση (ή δύο) απροσδόκητης γεύσης.