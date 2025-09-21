Είναι έτοιμη να εγκαταλείψει τον άνδρα της επειδή δεν κανόνισε κάτι για την 25η επέτειό τους – «Κουράστηκα να νιώθω αόρατη»

marinasiskos

timeout

Είναι έτοιμη να εγκαταλείψει τον άνδρα της – “δεν κανόνισε τίποτα για να γιορτάσουμε την 25η επέτειό μας". Φωτογραφία: Pexels
Είναι έτοιμη να εγκαταλείψει τον άνδρα της – “δεν κανόνισε τίποτα για να γιορτάσουμε την 25η επέτειό μας". Φωτογραφία: Pexels

Όλοι έχουν τα όριά τους. Για μια γυναίκα, το όριο της υπομονής έσπασε όταν ζήτησε από τον σύζυγό της για μια και μόνη φορά κάτι που σημαίνει πολλά για εκείνη. Η 48χρονη γυναίκα, είναι  παντρεμένη με έναν 49χρονο. Με τον άνδρα της, έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, από 10 έως 22 ετών.

Η πεθερά της πέταξε το νυφικό της λίγες εβδομάδες πριν από τον γάμο – «Είπε πως ήταν προκλητικό, δεν ήθελε να ξεφτιλιστεί ο γιος της»

Η γυναίκα αυτή ήταν πάντα βαθιά ερωτευμένη με τον άνδρα της – τόσο στα εύκολα, όσο και στα δύσκολα. Εκείνο που την ενοχλεί – και πλέον δεν αντέχει – είναι το γεγονός ότι εκείνος ποτέ του δεν έχει κάνει κάτι ξεχωριστό για τις επετείους τους. Μόνο εκείνη κανονίζει να πάνε για φαγητό ή ταξίδια.

“Εντάξει, μου φέρνει λουλούδια και το εκτιμώ. Άλλωστε χαίρομαι να κανονίζω εγώ τις εξόδους μας αλλά εδώ και 10 χρόνια, του ζητάω να κανονίσει κάτι για την 25η μας επέτειο”, εξηγεί.

Έγινε έξαλλη με τους γονείς της και ακύρωσε το πάρτι που τους είχε οργανώσει για την επέτειο γάμου τους – «Δεν θέλουν τον άνδρα μου, ντρέπονται επειδή είναι σερβιτόρος»

“Για μία και μόνη φορά, θέλω να νιώσω ξεχωριστή. Δεν θέλω έξοδα. Θα χαρώ έστω με ένα πικνίκ ή μια πεζοπορία. Το μόνο που θέλω, είναι να δω μια μικρή προσπάθεια” τονίζει.

“Κουράστηκα να νιώθω αόρατη”

“Αυτός ο χρόνος μάλιστα ήταν πολύ δύσκολος. Το σπίτι μας έπαθε ζημιές σε μια καταιγίδα, είχαμε οικογενειακά προβλήματα, γενικά δεν είχαμε πολύ χρόνο ως ζευγάρι. Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία επειδή έχω τραύματα από την παιδική μου ηλικία και συνειδητοποίησα πως, έχω αφήσει τους άλλους να με χειραγωγούν (τόσο άτομα από την οικογένεια, όσο και ο άνδρα μου) και να απαξιώνουν τις προσπάθειές μου για χρόνια ολόκληρα. Όπως πολλές μαμάδες, έτσι και εγώ έχω θυσιάσει πράγματα και βάζω τον εαυτό μου τελευταίο. Όταν αποφασίζω να μιλήσω μου λένε πως γίνομαι υπερβολική” εξηγεί η ίδια.

Αποφάσισαν να συγκατοικήσουν αλλά ο σύντροφός της θέλει να του πληρώσει το μισό δάνειο – «Εγώ έχω ακόμη χρέη από το διαζύγιό μου»

Χθες ήταν η 25η επέτειος του γάμου τους και ρώτησε τον άνδρα της αν είχε κανονίσει κάτι να τη γιορτάσουν. Εκείνος, της είπε πως δεν είχε χρόνο να σκεφτεί κάτι – πράγμα που την διέλυσε.

Είναι κάτι που του ζητεί εδώ και 10 χρόνια και ο άνδρας της, ξέρει καλά πόσο σημαντικό της ήταν. Όλοι οι φίλοι της έχουν γιορτάσει τα 25 χρόνια γάμου – έτσι και εκείνη, περίμενε να δει έστω, την ελάχιστη προσπάθεια.

Από τη στιγμή που, ο άνδρας της δεν έχει καταφέρει να της δώσει αυτό που ζητά, εκείνη νιώθει πως έχουν τελειώσει. Έχει εξαντληθεί να νιώθει πως είναι αόρατη.

“Αν δεν κάνει τίποτα εκείνη την ημέρα, έχω σκοπό να μαζέψω τα πράγματά μου και να φύγω. Θα του πω πως, αν πραγματικά με αγαπάει, πρέπει να με κερδίσει και αν δεν το κάνει, τότε σημαίνει ότι ποτέ του δεν με αγάπησε”, σκέφτεται η γυναίκα.

Μέσα στα δέκα χρόνια του γάμου τους, ο άνδρας δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ όσο θα έπρεπε – πράγμα που την στενοχωρεί. Αν τελικά τον αφήσει, θα σταματήσει να περιμένει να αλλάξει ένας άνθρωπος που της έχει δείξει ακριβώς τι σημαίνει για εκείνον.

Εσείς, θεωρείτε ότι έχει άδικο που θέλει να εγκαταλείψει τον άνδρα της επειδή δεν κανόνισε τίποτα για την επέτειό τους;

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πατέρας που έχασε γιο και σύζυγο σε δυστύχημα βίωσε συγκλονιστική επιθανάτια εμπειρία: «Αυτό που είδα με άλλαξε για πάντα»

Τι θα συμβεί στην πίεσή σας αν τρώτε ένα μήλο την ημέρα;

Ειδικό «επίδομα ενοικίου» από τον ΟΠΕΚΑ: Ποιοι θα το λάβουν στις 30 Σεπτεμβρίου – Αναλυτικός οδηγός

Έλεγχοι και ψηφιακά εργαλεία στη… μάχη κατά της φοροδιαφυγής – Στόχος εσόδων 4 δισ. ευρώ τη διετία 2024-2025

Apple: Ενημερώστε τώρα τις συσκευές σας για να διορθώσετε δεκάδες ευπάθειες

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
08:32 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Σπιτική συνταγή για αφράτο ψωμί πατάτας: Οι «bonus» συμβουλές του σεφ Ζαν- Πιέρ για να φτιάξετε το τέλειο comfort food

O σεφ Ζαν-Πιέρ αποκαλύπτει τον κόσμο του ψωμιού πατάτας – μια λαχταριστή λιχουδιά που εί...
06:15 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις παρατηρητικότητα ντετέκτιβ θα βρεις τα 3 μήλα σε 7 δευτερόλεπτα

Χρειάζεται πολύ καλή παρατηρητικότητα και εξαιρετικές γνωστικές δεξιότητες για να καταφέρετε ν...
05:30 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025: Παρθένοι, θα εμφανιστεί μία ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα

Τι θα συμβεί σήμερα Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε...
21:00 , Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί 4 συγκεκριμένες ημερομηνίες, «ακτινοβολούν» και μαγνητίζουν τα βλέμματα

Οι ημερομηνίες γέννησης αποκαλύπτουν βασικά στοιχεία για την προσωπικότητά σας, την πορεία της...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος