Αποκαλυπτική μελέτη για τα «αιώνια χημικά»: Εντοπίστηκαν στο 97% των παιδιών – Τι είναι οι ουσίες PFAS που προκαλούν ανησυχία

Μια μελέτη του Πανεπιστημίου Edge Hill (EHU) διαπίστωσε ότι τα ανιχνευθέντα επίπεδα χημικών ουσιών PFAS δεν αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για την υγεία, αλλά τονίζεται η σημασία της ενίσχυσης των προσπαθειών παρακολούθησης.

Η διεξαγωγή της μελέτης

Σε συνεργασία με το BioGipuzkoa και το Τμήμα Δημόσιας Υγείας, ερευνητές του Πανεπιστημίου της Χώρας των Βάσκων (EHU) εντόπισαν την παρουσία υπερφθοριωμένων αλκυλιωμένων ουσιών (PFAS) στο πλάσμα αίματος παιδιών που ζουν στις περιοχές Urola και Goierri. Αν και τα αποτελέσματα δεν υποδεικνύουν άμεση απειλή για την υγεία, η ερευνητική ομάδα συστήνει τη συνέχιση της παρακολούθησης για την καταγραφή της έκθεσης και των πιθανών επιπτώσεών της. Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι τα επίπεδα των PFAS διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία και τόνισε την ανάγκη αναθεώρησης των υφιστάμενων κανονισμών.

Οι PFAS αποτελούν μια ομάδα εξαιρετικά σταθερών χημικών ουσιών που παραμένουν στο περιβάλλον για πολλά χρόνια. Επειδή είναι ανθεκτικές στο νερό, το λάδι και τους λεκέδες, χρησιμοποιούνται ευρέως σε προϊόντα όπως αντικολλητικά σκεύη, αδιάβροχα υφάσματα, συσκευασίες τροφίμων και αφρούς πυρόσβεσης. Ωστόσο, η εκτεταμένη χρήση τους έχει ανησυχητικές συνέπειες.

Οι PFSAS και η απειλή για τον ανθρώπινο οργανισμό

Οι PFAS μπορούν να εισέλθουν στο σώμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μέσω του πλακούντα και να συνεχίσουν να συσσωρεύονται αργότερα μέσω του μητρικού θηλασμού, της τροφής, του πόσιμου νερού, του μολυσμένου αέρα ή της επαφής με μολυσμένα προϊόντα.

Οι πιθανές επιπτώσεις τους στην υγεία έχουν καταστήσει τις PFAS αντικείμενο επιστημονικού και δημόσιου ενδιαφέροντος. «Έχουν συνδεθεί με ενδοκρινικές διαταραχές, αυξημένη χοληστερόλη και επιπτώσεις στο ήπαρ και την ανάπτυξη. Μπορούν να συσσωρευτούν τόσο στο σώμα όσο και στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η έκθεση στις PFAS μπορεί να θεωρηθεί χρόνια. Επιπλέον, χρειάζονται χρόνια για να διασπαστούν. Αυτό ενισχύει την ανάγκη για μελέτες βιοπαρακολούθησης όπως η δική μας», εξήγησε η Anne San Román, μία απ’ τους συγγραφείς της μελέτης.

Τα ευρήματα της μελέτης

Η έρευνα, που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο της Χώρας των Βάσκων (EHU), επικεντρώνεται στα παιδιά επειδή είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην έκθεση σε χημικές ουσίες. Η επαφή με PFAS σε νεαρή ηλικία μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε χαμηλότερες δόσεις απ’ ό,τι στους ενήλικες και μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών αργότερα στη ζωή.

Η ανάλυση, που πραγματοποιήθηκε στο πλάσμα αίματος 315 ανηλίκων, εντόπισε 18 διαφορετικές ενώσεις από τις 42 που μελετήθηκαν, με ποσοστά ανίχνευσης από 70% έως 97% για τις πιο κοινές. «Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν δείχνουν ότι είμαστε ιδιαίτερα εκτεθειμένοι. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε αν τα επίπεδα PFAS που βρέθηκαν στα σώματα των παιδιών είναι υψηλά ή χαμηλά, καθώς το ζήτημα αυτό δεν έχει μελετηθεί επαρκώς ώστε να προσδιοριστούν ασφαλή όρια για τους ανθρώπους. Ωστόσο, η παρουσία τους αποτελεί ήδη αιτία ανησυχίας και είναι σημαντικό αυτού του είδους οι έρευνες να επεκταθούν, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τις επιπτώσεις τους και να βρεθούν τρόποι ελαχιστοποίησής τους», εξήγησε ο καθηγητής Nestor Etxebarria.

Όσον αφορά τις επιπτώσεις των PFAS στην υγεία, η μελέτη αξιολόγησε τους πιθανούς κινδύνους για το ήπαρ και την ανάπτυξη, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι, γενικά, δεν υπάρχουν ενδείξεις άμεσου κινδύνου.

«Δεν έχουμε στοιχεία που να δείχνουν ανησυχητικές συγκεντρώσεις PFAS στον πληθυσμό που μελετήθηκε. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος θα μειωθεί σε δέκα χρόνια. Αυτό που σήμερα δεν φαίνεται ανησυχητικό, θα μπορούσε να γίνει ανησυχητικό στο μέλλον, καθώς δεν είναι ακόμη γνωστό αν οι PFAS μπορεί να ευθύνονται για μελλοντικές ασθένειες», τόνισαν οι Etxebarria και San Román.

Πρόσθεσαν επίσης ότι οι τρέχουσες μέθοδοι εκτίμησης κινδύνου παρουσιάζουν σημαντικούς περιορισμούς, καθώς βασίζονται κυρίως σε μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε ζώα, γεγονός που μειώνει την ακρίβειά τους όταν τα αποτελέσματα ανάγονται στους ανθρώπους. Για τον λόγο αυτό προειδοποίησαν για την ανάγκη προσαρμογής των μεθόδων εκτίμησης κινδύνου και διεξαγωγής περισσότερων ερευνών επικεντρωμένων στους ανθρώπους, ώστε να συλλεχθούν πιο ρεαλιστικά δεδομένα.

Διαφορές ως προς την ηλικία

Η μελέτη αποτελεί μέρος του έργου INMA (Παιδική ηλικία και Περιβάλλον), το οποίο ξεκίνησε το 2006 με στόχο την ανάλυση του αντίκτυπου των περιβαλλοντικών ρύπων στην ανάπτυξη των παιδιών.

Η έρευνα του EHU ανέλυσε την έκθεση των παιδιών σε PFAS με την πάροδο του χρόνου, εξετάζοντας δείγματα αίματος που συλλέχθηκαν από το έργο INMA μεταξύ 2011 και 2022 στην ομάδα πληθυσμού της Gipuzkoa.

Συγκεκριμένα, οι περιοχές Goierri και Urola χαρακτηρίζονταν από έντονη παρουσία της βιομηχανίας σιδήρου και χάλυβα. «Αναλύσαμε το πλάσμα των παιδιών σε τρία βασικά στάδια ανάπτυξης: σε ηλικίες 4, 8 και 14 ετών. Αυτό μας επέτρεψε να αξιολογήσουμε την εξέλιξη και τις τάσεις των επιπέδων PFAS καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, και να επιβεβαιώσουμε ότι οι συγκεντρώσεις PFAS μειώνονται με την ηλικία».

Όπως εξήγησαν οι Etxebarria και San Román, «ακόμη και στην πρώιμη παιδική ηλικία, τα επίπεδα σχετίζονται κυρίως με την έκθεση της μητέρας (μέσω του πλακούντα και του θηλασμού), ενώ στην εφηβεία, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες γίνονται πιο σημαντικοί».

Επιπλέον, η έρευνα δείχνει ότι η παρουσία των PFAS ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία. Παρατήρησαν ότι ενώσεις που θεωρούνται κλασικές, όπως οι PFOA ή PFOS, οι οποίες άρχισαν να ρυθμίζονται το 2006, κυριαρχούν στα μικρότερα παιδιά.

Αντίθετα, οι έφηβοι εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα αναδυόμενων PFAS, πιθανότατα επειδή αυτές οι ενώσεις άρχισαν να χρησιμοποιούνται ευρύτερα όταν ήταν μεγαλύτεροι, και αντικατέστησαν ενώσεις που είχαν ήδη ρυθμιστεί.

Οι San Román και Etxebarria τόνισαν το γεγονός ότι «τα δεδομένα αντανακλούν κατά πάσα πιθανότητα την έκθεση που είναι τυπική για κάθε χρονική περίοδο. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να επαναλαμβάνονται αυτές οι μελέτες περιοδικά, ώστε να καταγράφονται οι αλλαγές που συμβαίνουν και να μπορούμε να μελετήσουμε τις συνέπειες που έχουν στο σώμα μας».

Ανεπαρκής και ξεπερασμένη νομοθεσία

Με βάση τα δεδομένα που ελήφθησαν, η ερευνητική ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ισχύοντες κανονισμοί δεν έχουν αποδειχθεί πλήρως αποτελεσματικοί, καθώς, παρά τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν σε ορισμένες PFAS, οι περιορισμένες ενώσεις εξακολουθούν να εντοπίζονται στα παιδιά.

Επιπλέον, πιστεύουν ότι οι κανονισμοί πρέπει να επικαιροποιηθούν ώστε να συμπεριλάβουν τις νέες ενώσεις, η παρουσία των οποίων έχει αποδειχθεί. Ως προς αυτό, τόνισαν την ανάγκη για περαιτέρω μελέτες σχετικά με την τοξικότητα των πιο πρόσφατων PFAS, ο κίνδυνος των οποίων δεν έχει ακόμη σαφώς προσδιοριστεί.