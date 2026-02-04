Super League: Με ανεβασμένη ψυχολογία στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός – Στόχος η νίκη για την κορυφή

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση της Super League με εξ αναβολής παιχνίδι στην Τρίπολη, αντιμετωπίζοντας σήμερα (18:30) τον Αστέρα σε μία κρίσιμη δοκιμασία τόσο για την ομάδα των Αρκάδων όσο και των Πειραιωτών.

Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, καθώς ούτε η επιστροφή του Σέρβου προπονητή -που αντικατέστησε τον Κρις Κόουλμαν- έφερε βελτίωση.

Μετά την εκτός έδρας ήττα με 3-1 από τον Λεβαδειακό, ο Αστέρας συμπλήρωσε έξι αγωνιστικές χωρίς νίκη και μετρά ήδη τέσσερις σερί ήττες, στοιχείο που τον φέρνει στην προτελευταία θέση της κατάταξης και περιορίζει τα περιθώρια.

Στην πίεση προστίθενται και οι σημαντικές απουσίες των τιμωρημένων Ισιάγκα Σιλά, Κωνσταντίνου Τριανταφυλλόπουλου και Μούμο Μουνιόθ, που δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την προσπάθεια των Αρκάδων.

Η αναμέτρηση με τον Βόλο το Σάββατο (7/2, 18:00) στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» μοιάζει πλέον ως ένα «must win» για τον Αστέρα στην προσπάθεια για παραμονή στη Super League.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Τρίπολη με ανεβασμένη ψυχολογία.

Οι «ερυθρόλευκοι», μετά την πρόκριση στα Play Off του UEFA Champions League χάρη στο 2-1 επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ, πήραν στο φινάλε ισοπαλία 1-1 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Με νίκη, θα ανέβουν στην κορυφή του πρωταθλήματος, έστω και με παιχνίδι παραπάνω από τον ΠΑΟΚ, έχοντας ήδη κερδίσει μία φορά φέτος στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στις 24/9/25, με 2-1 για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να παρουσιάσει αρκετές αλλαγές, καθώς την Κυριακή (8/2, 21:00) ακολουθεί το δύσκολο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης», καταλήγει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.