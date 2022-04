Στέφανος Τσιτσιπάς: Στον τελικό του Monte Carlo Masters – Κέρδισε 2-0 τον Ζβέρεφ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποίησε μια φανταστική εμφάνιση και κέρδισε με 2-0 σετ τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, παίρνοντας την πρόκριση για τον τελικό του Monte Carlo Masters.

O Έλληνας πρωταθλητής “καθάρισε” με συνοπτικές διαδικασίες τον Ρώσο τενίστα, στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του τουρνουά του Μόντε Κάρλο και την Κυριακή (17/04) απέναντι στον Νταβίντοβιτς Φοκίνα θα επιδιώξει να κάνει το back to back στο 1000άρι τουρνουά της ATP.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε συνέχεια στο νικηφόρο του σερί στο τουρνουά κερδίζοντας άνετα τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 6-4, 6-2. Αυτή ήταν η 9η διαδοχική νίκη για τον 23χρονο τενίστα στο Μόντε Κάρλο. Αύριο, θα αντιμετωπίσει τον “πρωτάρη” Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα, που κάνει ένα πολύ σπουδαίο τουρνουά και νωρίτερα κέρδισε τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ με 2-1 σετ.

Slice slice slice 🍕@steftsitsipas breaks to clinch the first set 6-4 against Zverev!#RolexMCMasters pic.twitter.com/PCiS64LnZd

— Tennis TV (@TennisTV) April 16, 2022