Σοφία Σακοράφα σε Realfm 97,8: «Φοβερό συναίσθημα όταν τερματίζεις στο Παναθηναϊκό Στάδιο»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Σοφία Σακοράφα

«Είμαι ενθουσιασμένη από το κλίμα που υπάρχει. Το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό» δήλωσε στον Realfm 97,8 η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, για τον αγώνα των 5 χιλιομέτρων και τις παράπλευρες δράσεις που έγιναν το Σάββατο και εντάσσονται στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

«Φέτος, έχουμε 76 χιλιάδες δρομείς στον Μαραθώνιο, στους αγώνες 5χλμ και 10χλμ, τεράστιο νούμερο, δείχνει ότι ο κόσμος έχει καταλάβει την ομορφία που έχει η άσκηση, η κίνηση» τόνισε η πρόεδρος της Ομοσπονδίας στην εκπομπή Real sports και στον Δημήτρη Σταυρακάκη, προσθέτοντας: «κάθε χρόνο έχουμε αύξηση στον αριθμό των συμμετοχών, σε Μαραθώνιο και στους επιμέρους αγώνες. Είναι φοβερό το συναίσθημα που διακατέχει όσους μετέχουν σε αυτό το διήμερο, ειδικά την στιγμή που τερματίζουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, είναι σαν να ανοίγει τα χέρια για να αγκαλιάσει τους δρομείς που μπαίνουν μέσα».

Η Σοφία Σακοράφα, στάθηκε και στα οικονομικά οφέλη που έχει για την Αττική και τις γύρω περιοχές, ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος. «Ειδικά από το εξωτερικό, έρχονται δρομείς μαζί με φίλους και συγγενείς τους, που μένουν στην Αθήνα για 4-5 ημέρες. Είναι τεράστιο το νούμερο που συμβάλει οικονομικά στην Αττική ο συγκεκριμένος αγώνας!», τόνισε.

Στάθηκε όμως και στον τεράστιο αγώνα που δίνει ο ΣΕΓΑΣ για την βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων, ειδικά στην Αττική, λέγοντας: «Πριν από λίγες εβδομάδες παραδόθηκε από το Υπουργείο Αθλητισμού, ανακαινισμένο το κεντρικό βοηθητικό Κ1 του ΟΑΚΑ, βελτιώθηκε και το κλειστό προπονητήριο που υπάρχει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Όμως η έλλειψη και άλλων σταδίων στην Αττική είναι εμφανής και πρέπει με τους φορείς, Υπουργείο Αθλητισμού, Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι, να έχουμε συνεργασία ώστε να λυθούν τα προβλήματα, που είναι πολλά!».

Ακούστε όσα δήλωσε

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οργασμός στην άσκηση: Τι είναι και πώς περιγράφουν οι γυναίκες αυτό το συναίσθημα

Φθινοπωρινή τριχόπτωση: Πότε να ανησυχήσουμε και πώς να την αντιμετωπίσουμε

Υποχρεωτικά και δεύτερη δήλωση για όσους πήραν αναδρομικά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιβατών και Επιχειρήσεων: Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν καταβληθεί περίπου 26 εκατ. ευρώ – Τι είπ...

Το Google Drive φέρνει τη δυνατότητα λήξης πρόσβασης σε αρχεία και φακέλους

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
06:35 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Δημήτρης Γκόφας σε Realfm 97,8: «Το γήπεδο μόνο για μπάλα δεν ήταν!»

«Αναγκαστήκαμε να παίξουμε, σε έναν ακατάλληλο αγωνιστικό χώρο και το κακό δεν άργησε να συμβε...
04:30 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Εργκίν Άταμαν για Τι Τζέι Σορτς: «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το σύστημα που μας έδωσε τους τίτλους, εκείνος πρέπει να προσαρμοστεί»

Με τον Κέντρικ Ναν να επιστρέφει στις καλές εμφανίσεις, ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από την...
01:10 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Νοβάκ Τζόκοβιτς: Δεν θα συμμετάσχει στο ATP του Τορίνο – Θα πάρει την θέση του ο Λορέντζο Μουζέτι

Ο Νοβάκ Τζόκοβιτς, ο οποίος κατέκτησε το 101ο τρόπαιό του το βράδυ του Σαββάτου στην Αθήνα σε ...
23:15 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Περιστέρι – Παναθηναϊκος: Τρομερό fair-play από τον Κώστα Σλούκα – Έκανε εσκεμμένα φάουλ σε παίκτη του Περιστερίου για να τον στείλει στις βολές – Βίντεο

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε άνετα του Περιστερίου με 89-72 το απόγευμα του Σαββάτου στο «Ανδρέας...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα