Σκηνές ντροπής στο WNBA: Παίκτριες γίνονται στόχος ρίψης σεξουαλικών βοηθημάτων – Ανησυχία και αντιδράσεις για το «επικίνδυνο» trend

Μια ασυνήθιστη και προκλητική ρίψη αντικειμένου σημειώθηκε σε αγώνα μπάσκετ, στο WNBA, μεταξύ των Indiana Fever και των Los Angeles Sparks στο Crypto.com Arena των ΗΠΑ, όταν κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου εκτοξεύτηκε από την κερκίδα στο παρκέ ένα σεξουαλικό βοήθημα, βρίσκοντας στο πόδι τη Σόφι Κάνινγκχαμ.

Η 28χρονη, συμπαίκτρια της Κέιτλιν Κλαρκ, τινάχτηκε μακριά από το αντικείμενο, ενώ η σταρ των Sparks, Κέλσι Πλαμ, το απομάκρυνε με το πόδι της και ο διαιτητής σφύριξε την προσωρινή διακοπή του αγώνα.

they responded by throwing a green dildo at sophie… https://t.co/8SDIi1BwOV pic.twitter.com/leM5agupyB — correlation (@nosyone4) August 6, 2025



Η Κάνινγκχαμ γέλασε με το περιστατικό μαζί με τις αντιπάλους της, ωστόσο το συμβάν προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων καθώς έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων περιστατικών τις τελευταίες ημέρες.

Someone threw a green dildo on the court during a WNBA game tonight. pic.twitter.com/mFSESW6cfE — Clay Travis (@ClayTravis) July 30, 2025



Η ίδια, λίγες ώρες νωρίτερα, στο podcast της «Show Me Something», είχε σχολιάσει: «Σκεφτόμουν ότι αν κάποιος πετούσε αυτό το πράγμα και, πρώτα απ’ όλα, με το πόσο αναπηδούσε, αν χτυπούσε κάποιον στο πρόσωπο, ξέρετε ότι αυτό θα γινόταν πρωτοσέλιδο παντού. Ξέρω πώς γίνονται viral αυτά τα πράγματα τώρα. Και απλώς ξέρω ότι αν ερχόταν από τις κερκίδες ή αναπηδούσε και με χτυπούσε στο πρόσωπο, αυτό θα ήταν για το οποίο θα ήμουν γνωστή για όλη μου τη ζωή».

«Το αστείο είναι ότι οι γονείς μου και η αδερφή μου μού στέλνουν κυριολεκτικά μήνυμα πριν ή μετά από κάθε παιχνίδι λέγοντας “Καλή τύχη”. Θα το στείλω για να το δουν όλοι. Αλλά η μαμά μου, αντί για καλή τύχη, μου έγραψε: “Πρόσεχε από ιπτάμενα (σεξουαλικά βοηθήματα) απόψε”», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια, ένα άλλο μήνυμα που έλαβε έγραφε «Πραγματικά μόλις ανέβασες το tweet για το σεξουαλικό βοήθημα; Έγινε χαμός».

Η Κάνινγκχαμ είχε ήδη τοποθετηθεί διαδικτυακά την περασμένη Παρασκευή, γράφοντας: «Σταματήστε να πετάτε δονητές στο παρκέ… θα τραυματίσετε κάποια από εμάς».

Η ανάρτηση έγινε viral, συγκεντρώνοντας περισσότερα από τρία εκατομμύρια προβολές μέσα σε τρεις ώρες.

stop throwing dildos on the court… you’re going to hurt one of us. — Sophie Cunningham (@sophaller) August 2, 2025



Στο μεταξύ, λίγες ώρες πριν τον αγώνα, αποκαλύφθηκε ότι ένας άνδρας από την Τζόρτζια συνελήφθη για ένα αντίστοιχο περιστατικό την 29η Ιουλίου, όταν κατά τη διάρκεια του αγώνα των Atlanta Dream με τις Golden State Valkyries, το παιχνίδι διακόπηκε από τη ρίψη ενός πράσινου σεξουαλικού βοηθήματος στο γήπεδο.

Το γεγονός φάνηκε να προκαλεί ένα επικίνδυνο «trend», καθώς ακολούθησαν παρόμοια περιστατικά σε παιχνίδια των Atlanta Dream και των Golden Stare Valkyries τις επόμενες ημέρες.

BREAKING: The WNBA sold out of its official dildo merchandise on the first day of release. pic.twitter.com/oh3i5ScmFC — NBACentel (@TheNBACentel) August 2, 2025



«Είναι μεγάλη ασέβεια», δήλωσε η σέντερ των Chicago Sky, Ελίζαμπεθ Γουίλιαμς.

«Δεν καταλαβαίνω το νόημα. Είναι πραγματικά ανώριμο. Όποιος το κάνει πρέπει να μεγαλώσει».

Στο ίδιο πνεύμα, η φόργουορντ των New York Liberty, Ιζαμπέλ Χάρισον, σχολίασε στα social media: «Η ασφάλεια του γηπέδου; Κάντε καλύτερη δουλειά. Δεν είναι αστείο. Δεν ήταν ποτέ αστείο. Το να πετάς οποιοδήποτε αντικείμενο στο παρκέ είναι πολύ επικίνδυνο».