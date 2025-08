Βίντεο: Ποδοσφαιριστής βιάζεται να πανηγυρίσει και τελικά χάνει σίγουρο γκολ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που ένας ποδοσφαιριστής βιάζεται να πανηγυρίσει και τελικά χάνει σίγουρο γκολ σε πρωτάθλημα της Μαλαισίας.

Στο βιντεοληπτικό υλικό, που έχει τραβηχτεί από φίλαθλο που παρακολουθεί τον αγώνα από τις εξέδρες φαίνεται ο ποδοσφαιριστής με το νούμερο 9 στην πράσινη φανέλα να κάνει μια περίτεχνη προσπάθεια, δεχόμενος την κάθετη πάσα του συμπαίκτη του.

Με καταπληκτικό στιλ που θυμίζει κάτι από τον αείμνηστο μάγο της μπάλας, Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, περνάει και τον τερματοφύλακα όμως κάνει ένα βασικό λάθος…

Όπως φαίνεται στο βίντεο σηκώνει τα χέρια για να πανηγυρίσει το γκολ, το οποίο τελικά δεν έρχεται αφού λίγο πριν σπρώξει την μπάλα για να περάσει την τελική γραμμή, ένας αμυντικός της αντίπαλης ομάδας τον προλαβαίνει και με εντυπωσιακό τάκλιν του παίρνει κυριολεκτικά την μπουκιά από το στόμα.

Life comes at you fast 😆 pic.twitter.com/awAkFJIAo8

— 433 (@433) August 5, 2025