Σαουδική Αραβία: Γκολ ο Μασούρας, ασίστ ο Φορτούνης αλλά ήττα για την Αλ Καλίτζ – ΒΙΝΤΕΟ

Η Αλ Καλίτζ δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα από την Αλ Χιλάλ στο Ριάντ παρά το γκολ του Γιώργου Μασούρα και την ασίστ του Κώστα Φορτούνη.

Η ομάδα του Γιώργου Δώνη γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Αλ Χιλάλ εκτός έδρας με τους Κάνο (18’), Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς (39’) και Μάλκομ (57’) να σκοράρουν για τους νικητές.

Η Αλ Καλίτζ μείωσε στο 79’ με γκολ του Κινγκ μετά από ασίστ του Κώστα Φορτούνη, ενώ ο Γιώργος Μασούρας έκανε το 3-2, 6 λεπτά αργότερα μετά από μπαλιά του τερματοφύλακά του και εύστοχο τελείωμα σε τετ α τετ.

Δείτε την ασίστ του Κώστα Φορτούνη:

🟢🟡 𝑮𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑳 ⏰ 79′ AL HILAL 3 x 1 AL KHALEEJ

⚽️ Lajami (contra) Cruzamento na área, King finaliza, Lajami desvia contra e o Khaleej diminui. pic.twitter.com/gFSDXvNciM — Central do Arabão (@centraldoarabao) December 26, 2025

Δείτε το γκολ του Γιώργου Μασούρα: