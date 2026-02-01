Premier League: Συνέτριψε η Λίβερπουλ 4-1 τη Νιούκαστλ – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Μετά από μια παρατεταμένη “κοιλιά” με απανωτά “φτωχά” αποτελέσματα εντός κι εκτός έδρας, η Λίβερπουλ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Εκιτικέ ξέσπασε πάνω στη Νιουκαστλ, συντρίβοντας την 4-1, προσφέροντας γκολ και θέαμα στο Άνφιλντ.

Χωρίς να αποθαρρυνθούν που βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 25, οι Reds ισοφάρισαν στο 41 και προηγήθηκαν στο 43 με 2 γκολ του Εκιτικέ. Παίζοντας τρομερό ποδόσφαιρο ανά διαστήματα και με επιθετικό πλουραλισμό, οι Φλόριαν Βιρτς στο 67 και ο Ιμποραϊμα Κονάτε στο 93 διαμόρφωσαν το χορταστικό 4-1, ένα αποτέλεσμα που την φέρνει στο -1 από τις θέσεις του Champions League.

Στα υπόλοιπα αποτελέσματα ξεχώρισε η νίκη της Τσέλσι επί της Γουεστ Χαμ με 3-2, ενώ έχανε 0-2 καθώς και το 0-4 της πρωτοπόρου Άρσεναλ επί της Λιντς.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League:

Μπράιτον-Έβερτον 1-1

Λιντς-Άρσεναλ 0-4

Γουλβς-Μπόρνμουθ 0-2

Τσέλσι-Γουέστ Χαμ 3-2

Λίβερπουλ-Νιούκαστλ 4-1

Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ 1/2

Μάντσεστερ Γ.-Φούλαμ 1/2

Νότιγχαμ Φόρεστ-Κρίσταλ Πάλας 1/2

Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι 1/2

Σάντερλαντ-Μπέρνλι 2/2

