Premier League: Συνέτριψε η Λίβερπουλ 4-1 τη Νιούκαστλ – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Μετά από μια παρατεταμένη “κοιλιά” με απανωτά “φτωχά” αποτελέσματα εντός κι εκτός έδρας, η Λίβερπουλ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Εκιτικέ ξέσπασε πάνω στη Νιουκαστλ, συντρίβοντας την 4-1, προσφέροντας γκολ και θέαμα στο Άνφιλντ.
Χωρίς να αποθαρρυνθούν που βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 25, οι Reds ισοφάρισαν στο 41 και προηγήθηκαν στο 43 με 2 γκολ του Εκιτικέ. Παίζοντας τρομερό ποδόσφαιρο ανά διαστήματα και με επιθετικό πλουραλισμό, οι Φλόριαν Βιρτς στο 67 και ο Ιμποραϊμα Κονάτε στο 93 διαμόρφωσαν το χορταστικό 4-1, ένα αποτέλεσμα που την φέρνει στο -1 από τις θέσεις του Champions League.
Στα υπόλοιπα αποτελέσματα ξεχώρισε η νίκη της Τσέλσι επί της Γουεστ Χαμ με 3-2, ενώ έχανε 0-2 καθώς και το 0-4 της πρωτοπόρου Άρσεναλ επί της Λιντς.
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League:
- Μπράιτον-Έβερτον 1-1
- Λιντς-Άρσεναλ 0-4
- Γουλβς-Μπόρνμουθ 0-2
- Τσέλσι-Γουέστ Χαμ 3-2
- Λίβερπουλ-Νιούκαστλ 4-1
- Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ 1/2
- Μάντσεστερ Γ.-Φούλαμ 1/2
- Νότιγχαμ Φόρεστ-Κρίσταλ Πάλας 1/2
- Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι 1/2
- Σάντερλαντ-Μπέρνλι 2/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)
- Άρσεναλ 53 -24αγ.
- Μάντσεστερ Σίτι 46
- Άστον Βίλα 46
- Τσέλσι 40 -24αγ.
- Λίβερπουλ 39 -24αγ.
- Μάντσεστερ Γ. 38
- Φούλαμ 34
- Έβερτον 34 -24αγ.
- Μπρέντφορντ 33
- Νιούκαστλ 33 -24αγ.
- Σάντερλαντ 33
- Μπόρνμουθ 33 -24αγ.
- Μπράιτον 31 -24αγ.
- Τότεναμ 28
- Κρίσταλ Πάλας 28
- Λιντς 26 -24αγ.
- Νότιγχαμ Φόρεστ 25
- Γουέστ Χαμ 20 -24αγ.
- Μπέρνλι 15
- Γουλβς 8 -24αγ.