Premier League: Συνέτριψε η Λίβερπουλ 4-1 τη Νιούκαστλ – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Σύνοψη από το

  • Η Λίβερπουλ ξέσπασε πάνω στη Νιούκαστλ, συντρίβοντας την 4-1 στο Άνφιλντ, ένα αποτέλεσμα που την φέρνει στο -1 από τις θέσεις του Champions League.
  • Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Reds ήταν ο Εκιτικέ με δύο γκολ, ενώ οι Βιρτς και Κονάτε διαμόρφωσαν το τελικό χορταστικό 4-1.
  • Στα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχώρισε η ανατροπή της Τσέλσι επί της Γουέστ Χαμ με 3-2 και το άνετο 0-4 της πρωτοπόρου Άρσεναλ επί της Λιντς. Δείτε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής και τη βαθμολογία της Premier League.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Premier League: Συνέτριψε η Λίβερπουλ 4-1 τη Νιούκαστλ – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Μετά από μια παρατεταμένη “κοιλιά” με απανωτά “φτωχά” αποτελέσματα εντός κι εκτός έδρας, η Λίβερπουλ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Εκιτικέ ξέσπασε πάνω στη Νιουκαστλ, συντρίβοντας την 4-1, προσφέροντας γκολ και θέαμα στο Άνφιλντ.

Χωρίς να αποθαρρυνθούν που βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 25, οι Reds ισοφάρισαν στο 41 και προηγήθηκαν στο 43 με 2 γκολ του Εκιτικέ. Παίζοντας τρομερό ποδόσφαιρο ανά διαστήματα και με επιθετικό πλουραλισμό, οι Φλόριαν Βιρτς στο 67 και ο Ιμποραϊμα Κονάτε στο 93 διαμόρφωσαν το χορταστικό 4-1, ένα αποτέλεσμα που την φέρνει στο -1 από τις θέσεις του Champions League.

Στα υπόλοιπα αποτελέσματα ξεχώρισε η νίκη της Τσέλσι επί της Γουεστ Χαμ με 3-2, ενώ έχανε 0-2 καθώς και το 0-4 της πρωτοπόρου Άρσεναλ επί της Λιντς.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League:

  • Μπράιτον-Έβερτον 1-1
  • Λιντς-Άρσεναλ 0-4
  • Γουλβς-Μπόρνμουθ 0-2
  • Τσέλσι-Γουέστ Χαμ 3-2
  • Λίβερπουλ-Νιούκαστλ 4-1
  • Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ 1/2
  • Μάντσεστερ Γ.-Φούλαμ 1/2
  • Νότιγχαμ Φόρεστ-Κρίσταλ Πάλας 1/2
  • Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι 1/2
  • Σάντερλαντ-Μπέρνλι 2/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)

  1. Άρσεναλ 53 -24αγ.
  2. Μάντσεστερ Σίτι 46
  3. Άστον Βίλα 46
  4. Τσέλσι 40 -24αγ.
  5. Λίβερπουλ 39 -24αγ.
  6. Μάντσεστερ Γ. 38
  7. Φούλαμ 34
  8. Έβερτον 34 -24αγ.
  9. Μπρέντφορντ 33
  10. Νιούκαστλ 33 -24αγ.
  11. Σάντερλαντ 33
  12. Μπόρνμουθ 33 -24αγ.
  13. Μπράιτον 31 -24αγ.
  14. Τότεναμ 28
  15. Κρίσταλ Πάλας 28
  16. Λιντς 26 -24αγ.
  17. Νότιγχαμ Φόρεστ 25
  18. Γουέστ Χαμ 20 -24αγ.
  19. Μπέρνλι 15
  20. Γουλβς 8 -24αγ.

