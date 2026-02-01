Ολυμπιακός: “Κλειδώνει” τη μεταγραφή του βραζιλιάνου σεντερ φορ Κλέιτον

Ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Clayton Fernandes Silva, που αγωνίζεται ως κεντρικός επιθετικός στη Ρίο Άβε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gazzetta.gr, ο 27χρονος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται να έρθει την Κυριακή στην χώρα μας.

Με τον επικείμενο δανεισμό του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στη Λιόν πρόκειται για μία κίνηση που φαίνεται πως συνδέεται με την κάλυψη του κενού που αφήνει ο Ουκρανός φορ.

Η Ρίο Άβε είχε αποκτήσει τον Κλέιτον από τη Βάσκο Ντα Γκαμα με ένα ποσό κοντά στα 3.000.000 ευρώ και σε 56 αγώνες στην Πορτογαλία ο Βραζιλιάνος έχει πετύχει 25 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Έχει αγωνιστεί επίσης σε Κάζα Πιά, Βίλα Νόβα, Κοριτίμπα, Γκουαρανί και Γιουβεντούντ.

Δείτε βίντεο με highlights του: