Ολυμπιακός: “Κλειδώνει” τη μεταγραφή του βραζιλιάνου σεντερ φορ Κλέιτον

Σύνοψη από το

  • Ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Clayton Fernandes Silva, που αγωνίζεται ως κεντρικός επιθετικός στη Ρίο Άβε.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται να έρθει την Κυριακή στην Ελλάδα.
  • Πρόκειται για μία κίνηση που συνδέεται με την κάλυψη του κενού που αφήνει ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, καθώς αναμένεται ο δανεισμός του στη Λιόν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ολυμπιακός: “Κλειδώνει” τη μεταγραφή του βραζιλιάνου σεντερ φορ Κλέιτον

Ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Clayton Fernandes Silva, που αγωνίζεται ως κεντρικός επιθετικός στη Ρίο Άβε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gazzetta.gr, ο 27χρονος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται να έρθει την Κυριακή στην χώρα μας.

Με τον επικείμενο δανεισμό του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στη Λιόν πρόκειται για μία κίνηση που φαίνεται πως συνδέεται με την κάλυψη του κενού που αφήνει ο Ουκρανός φορ.

Η Ρίο Άβε είχε αποκτήσει τον Κλέιτον από τη Βάσκο Ντα Γκαμα με ένα ποσό κοντά στα 3.000.000 ευρώ και σε 56 αγώνες στην Πορτογαλία ο Βραζιλιάνος έχει πετύχει 25 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Έχει αγωνιστεί επίσης σε Κάζα Πιά, Βίλα Νόβα, Κοριτίμπα, Γκουαρανί και Γιουβεντούντ.

Δείτε βίντεο με highlights του:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε το αλκοόλ προκαλεί στυτική δυσλειτουργία – Πώς επηρεάζει και τις γυναίκες;

Πεσμένα βλέφαρα και κουκουλωτά μάτια; Το make-up hack που φτιάχνει το σχήμα

Δημόσιο: Εξτρά αυξήσεις αποδοχών – Ποιοι και πόσα κερδίζουν από 1η Απριλίου

Τι δεν “βλέπει” το ραντάρ της Εφορίας – 21 παροχές και εισοδήματα χωρίς φόρο

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
21:39 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Συνεχίζει αήττητος ο Ολυμπιακός: 94 – 71 το Περιστέρι

Συνέχεια στο αήττητο του στην Greek Basketball League έδωσε ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός στο ΣΕΦ, σ...
21:21 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

«Καλές εκδρομές εκεί ψηλά ρε ΠΑΟΚΙΑ»: Το πανό των φίλων του ΟΦΗ στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο

Οι φίλοι του ΟΦΗ που βρέθηκαν στο Περιστέρι για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο τίμησαν την μνήμη ...
02:50 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

ΑΕΚ: Έφθασε στην Αθήνα ο 20χρονος χαφ Χακίμ Σαχαμπό για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του

Ο πολλά υποσχόμενος χαφ Χακίμ Σαχαμπό προσγειώθηκε στην Αθήνα τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίο...
00:46 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Έργκιν Άταμαν: «Κάναμε ντροπιαστικά λάθη στα τελευταία δύο λεπτά» – «Εξαιρετικός ο Σλούκας»

Σε «ντροπιαστικά λάθη» στο τελευταίο δίλεπτο αναφέρθηκε ο Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του μετά...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα