Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε Απιατσιόνακ – Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για Ντεσπόντοφ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Λευκορώσου αμυντικού Πάβελ Απιατσιόνακ από τη Ντιναμό Μινσκ. Ο Απιατσιόνακ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον «Δικέφαλο του Βορρά» για τα επόμενα τέσσερα χρόνια και θα φοράει την φανέλα με τον αριθμό 15.

Ο Απιατσιόνακ γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου του 2007 στο Μποροβλιάνι της Λευκορωσίας, ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στις Ακαδημίες της Ντιναμό Μινσκ κι έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα, με την οποία έχει προλάβει να καταγράψει 21 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ.

Είναι διεθνής σε όλες τις μικρές Εθνικές της Λευκορωσίας, ενώ έχει κληθεί και στην Ανδρών. Αρχικά, ο Απιατσιόνακ προορίζεται για τη Β ομάδα, ωστόσο εφόσον πείσει για τις ικανότητες και την ετοιμότητά του τον Ράζβαν Λουτσέσκου, δεν αποκλείεται να προωθηθεί και στην πρώτη.

Εν τω μεταξύ, οι φόβοι του Ρουμάνου τεχνικού αναφορικά με την κατάσταση του Κιρίλ Ντεσπόντοφ, επιβεβαιώθηκαν σήμερα (6/9). Ο Βούλγαρος εξτρέμ επέστρεψε εσπευσμένα από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του, εξετάστηκε από το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ και επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις πως έχει μία θλάση στον δεξί τετρακέφαλο. Το διάστημα απουσίας του υπολογίζεται σε 2-3 εβδομάδες.

Τόσο ο Ντεσπόντοφ όσο και ο Μαντί Καμαρά ακολούθησαν θεραπεία. Την Κυριακή (7/9) οι «ασπρόμαυροι» έχουν ρεπό και θα επιστρέψουν στις προπονήσεις τη Δευτέρα (8/9) στις 18:00, ξεκινώντας την προετοιμασία τους για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

06:39 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

04:30 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

02:30 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

02:02 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

