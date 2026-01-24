Παναθηναϊκός: «Κλείνει» μέσα στο Σαββατοκύριακο τον Νοτιοαφρικανό Σαμουκέλε Καμπίνι από τη Μόλντε

Σύνοψη από το

  • Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του 22χρονου Νοτιοαφρικανού Σαμουκέλε Καμπίνι από τη Μόλντε. Η μεταγραφή του νεαρού αριστερού μπακ αναμένεται να «κλείσει» μέσα στο Σαββατοκύριακο.
  • Οι «πράσινοι» έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό τις συζητήσεις με τη νορβηγική ομάδα, με το ποσό της μεταγραφής να εκτιμάται λίγο πάνω από το 1 εκατ. ευρώ.
  • Ο Καμπίνι ξεχώρισε έχοντας συμμετάσχει στο πρόσφατο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και με 2 γκολ και 2 ασίστ σε 23 αγώνες με τη Μόλντε.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Παναθηναϊκός: «Κλείνει» μέσα στο Σαββατοκύριακο τον Νοτιοαφρικανό Σαμουκέλε Καμπίνι από τη Μόλντε

Μία… ανάσα από την απόκτησή του 22χρονου Νοτιοαφρικανού Σαμουκέλε Καμπίνι από τη Μόλντε, βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η μεταγραφή «κλείνει» μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Αλέξης Τσίπρας: Ταξίδεψε στη Βουδαπέστη για να δει από κοντά τον αγώνα «Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός» – ΦΩΤΟ

Έχοντας ήδη ολοκληρώσει 5 «χειμερινές» μεταγραφές (Τετέι, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάβες, Αντίνο) και μία «επιστροφή» (Κάτρης), οι «πράσινοι» φαίνεται  να έχουν καταλήξει στην περίπτωση  του νεαρού διεθνούς αριστερού μπακ, για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ τους.

Οι συζητήσεις του Παναθηναϊκού με τη νορβηγική ομάδα, η οποία έχει συμβόλαιο με τον Καμπίνι έως τον Δεκέμβριο του 2028, έχουν προχωρήσει πλέον σε μεγάλο βαθμό και η ολοκλήρωση της μεταγραφής φαίνεται να μπαίνει στην τελική ευθεία, με τη συμφωνία να αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο (24-25/1), για ένα ποσό που θα φτάσει λίγο πάνω απ’ το 1 εκατ. ευρώ.

Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1: Με «κεραυνό» του Ζαρουρί προκρίθηκε στα πλέι οφ για τους «16»

Έχοντας ξεχωρίσει στην TS Galaxy της πατρίδας του, ο Σαμουκέλε Καμπίνι, πήρε πέρυσι μετεγγραφή στη Μόλντε και μετά από λιγότερο από ένα χρόνο στη Νορβηγία, ετοιμάζεται για το επόμενο “βήμα” στην καριέρα του, υπογράφοντας στην ελληνική ομάδα.

Οι “πράσινοι” ξεχώρισαν τον νεαρό αριστερό μπακ, που συμμετείχε στο πρόσφατο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, μετά τους 23 αγώνες που έδωσε με τους Νορβηγούς, όπου σημείωσε 2 γκολ και 2 ασίστ.

Δείτε βίντεο με τα highlights του από την περσινή σαιζόν:

\

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο σύντροφος της ζωής σας

Σύνδρομο Alagille: ένα σπάνιο γενετικό νόσημα που οδηγεί σε προοδευτική ηπατική ανεπάρκεια

Συντάξεις: Τι αναδρομικά θα πληρωθούν το 2026

Γεωγραφική ένδειξη για τα χειροτεχνικά προϊόντα: Τι αλλάζει με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:22 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Bild: Στο «στόχαστρο» της Ντόρτμουντ ο Καρέτσας – Ως «ακατέργαστο διαμάντι» τον χαρακτηρίζει η γερμανική εφημερίδα

Τον Κωνσταντίνο Καρέτσα φέρνει στο προσκήνιο η γερμανική εφημερίδα Bild, παρουσιάζοντάς τον ως...
17:19 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Αλέξης Τσίπρας: Ταξίδεψε στη Βουδαπέστη για να δει από κοντά τον αγώνα «Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός» – ΦΩΤΟ

Απο κοντά παρακολούθησε τον αγώνα «Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός» ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθ...
16:36 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Βόμβα από την «AS»: Η Ρεάλ Μαδρίτης αποχωρεί από την Euroleague και πάει στο… NBA Europe

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας «AS» φέρνει στο φως μια είδηση-βόμβα για το μ...
12:41 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Εθνική ομάδα: Φιλικό με την Ουγγαρία στις 31 Μαρτίου

Η εθνική ομάδα των ανδρών θα παίξει φιλικό παιχνίδι με την Ουγγαρία στις 31 Μαρτίου (20:00) στ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι