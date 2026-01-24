Παναθηναϊκός: «Κλείνει» μέσα στο Σαββατοκύριακο τον Νοτιοαφρικανό Σαμουκέλε Καμπίνι από τη Μόλντε

Μία… ανάσα από την απόκτησή του 22χρονου Νοτιοαφρικανού Σαμουκέλε Καμπίνι από τη Μόλντε, βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η μεταγραφή «κλείνει» μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Έχοντας ήδη ολοκληρώσει 5 «χειμερινές» μεταγραφές (Τετέι, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάβες, Αντίνο) και μία «επιστροφή» (Κάτρης), οι «πράσινοι» φαίνεται να έχουν καταλήξει στην περίπτωση του νεαρού διεθνούς αριστερού μπακ, για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ τους.

Οι συζητήσεις του Παναθηναϊκού με τη νορβηγική ομάδα, η οποία έχει συμβόλαιο με τον Καμπίνι έως τον Δεκέμβριο του 2028, έχουν προχωρήσει πλέον σε μεγάλο βαθμό και η ολοκλήρωση της μεταγραφής φαίνεται να μπαίνει στην τελική ευθεία, με τη συμφωνία να αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο (24-25/1), για ένα ποσό που θα φτάσει λίγο πάνω απ’ το 1 εκατ. ευρώ.

Έχοντας ξεχωρίσει στην TS Galaxy της πατρίδας του, ο Σαμουκέλε Καμπίνι, πήρε πέρυσι μετεγγραφή στη Μόλντε και μετά από λιγότερο από ένα χρόνο στη Νορβηγία, ετοιμάζεται για το επόμενο “βήμα” στην καριέρα του, υπογράφοντας στην ελληνική ομάδα.

Οι “πράσινοι” ξεχώρισαν τον νεαρό αριστερό μπακ, που συμμετείχε στο πρόσφατο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, μετά τους 23 αγώνες που έδωσε με τους Νορβηγούς, όπου σημείωσε 2 γκολ και 2 ασίστ.

Δείτε βίντεο με τα highlights του από την περσινή σαιζόν:

